Εκλογές - Αθήνα: Προβάδισμα Μπακογιάννη και δεύτερος γύρος

Ποιοι ακολουθούν τον Κώστα Μπακογιάννη στην «κούρσα» για τον δήμο Αθηναίων, που όλα δείχνουν πως θα πάει σε δεύτερη Κυριακή.

Μεγάλο προβάδισμα του Κώστα Μπακογιάννη, αλλά χωρίς να εξασφαλίζει την επανεκλογή του από τον α' γύρο, δείχνουν τα αποτελέσματα στον Δήμο Αθηναίων.

Με καταμετρημένο το 12% των εκλογικών τμημάτων, ο δήμαρχος Αθηναίων που έχει το χρίσμα της ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 41,07%, σχεδόν δύο μονάδες λιγότερες από τον πήχη του 43%, με αποτέλεσμα εάν δεν υπάρξει ανατροπή να χρειαστεί δεύτερος γύρος.

Τη δεύτερη θέση διεκδικούν ο ανεξάρτητος υποψήφιος προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας με 14,76%, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης με 13,03% και ο υποψήφιος του ΚΚΕ Νίκος Σοφιανός με 12,50%.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης λαμβάνει ποσοστό 8,49%, ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης που στηρίζεται από τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 6,29% και η ανεξάρτητη Ελένη Παπαδοπούλου με 3,89%.

Για μια μεγάλη νίκη έκανε λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης στην ομιλία του έξω το κεντρικό εκλογικό κέντρο του συνδυασμού του, ενώ αναφέρθηκε και στην εβδομάδα που έρχεται και ενόψει του Β΄ γύρου των εκλογών στην Αθήνα, λέγοντας πως θα απευθυνθεί σε όλους και σε κάθε γειτονιά.

Ο δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος δήμαρχος με τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά», είπε συγκεκριμένα:

«Έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και θέλω απόψε να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα μας, σε όλους τους υποψηφίους του κεντρικού ψηφοδελτίου και των διαμερισμάτων. Όλοι δώσαμε την ψυχή μας, τους είμαι ευγνώμων και θέλω να ξέρουν ένα πράγμα: ότι αυτό το ταξίδι το ξεκινήσαμε μαζί και θα το τελειώσουμε μαζί και είναι ταξίδι πενταετίας.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, αλλά πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές. Αγόρια, κορίτσια, που πλαισίωσαν την προσπάθειά μας και μας έκαναν υπερήφανους.

Και βεβαίως θέλω να πω ένα πράγμα. Σήμερα είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά είναι μια νίκη της Αθήνας και είναι μια νίκη όλων. Εγώ είμαι, και με την ψήφο σας θέλω να συνεχίσω να είμαι δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και για όσους μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και για όσους ψήφισαν κάποιον άλλον, αλλά και για εκείνους που δίστασαν να έρθουν κοντά μας».

Και κατέληξε λέγοντας: «Την επόμενη εβδομάδα θέλω να απευθυνθώ σε όλες και σε όλους. Κάθε μέρα σε κάθε γειτονιά. Να μιλήσουμε για το σήμερα, αλλά και για το αύριο της πόλης. Να μιλήσουμε για το μέλλον που έρχεται με ορμή. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ».

Λίγα λεπτά αργότερα τον επισκέφτηκε ο νέος περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος αγκάλιασε τον κ. Μπακογιάννη και δόθηκαν αμοιβαία συγχαρητήρια. «Έχουμε πέντε χρόνια να κάνουμε σπουδαία πράγματα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρδαλιάς και προσέθεσαν και οι δύο μαζί: «Τα καλύτερα έρχονται».

Δούκας: Να δώσουμε ενωμένοι τη μάχη για την πόλη μας

Αισιόδοξος ότι μπορεί να πετύχει την ανατροπή στον Β' γύρο των δημοτικών εκλογών, εμφανίστηκε ο Χάρης Δούκας. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον συνδυασμό «Αθήνα Τώρα», αφού αναφέρθηκε αρχικά στους συνεργάτες του, τους εθελοντές και όσους τον στήριξαν με την ψήφο τους, στη συνέχεια είπε:

«Τους ευχαριστώ που πίστεψαν στο όνειρο, που έκαναν το αδύνατο δυνατό μόλις σε δύο μήνες. Μπροστά μας έχουμε μια εβδομάδα αγώνα κι ένα ξεκάθαρο και σαφές δίλημμα. Ή θα συνεχίσουμε με τη δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη, που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα και μας φορτώνει με νέα, είτε μαζί, όλοι μας με την ψήφο μας θα αλλάξουμε την πόλη βελτιώνοντας τη ζωή μας.

Καλώ λοιπόν όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους, ακόμη και όσους δεν ψήφισαν αυτή την Κυριακή, όλοι μαζί, ενωμένοι να δώσουμε αυτή την πολύ κρίσιμη μάχη για την πόλη μας. Θα νικήσουμε».

Ζαχαριάδης: Στήριξη σε Δούκα στον Β’ Γύρο

Τη στήριξη προς τον Χάρη Δούκα στον Β' γύρο των δημοτικών εκλογών στην Αθήνα, προανήγγειλε ουσιαστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη», είπε πως επικοινώνησε ήδη μαζί του, ώστε να συναντηθούν αύριο, ανέφερε πως πρέπει να ηττηθεί η σημερινή διοίκηση του δήμου και μάλιστα κάλεσε τον κ. Σοφιανό και τον κ. Παπαδάκη να πράξουν το ίδιο, ενώ κάλεσε και γενικότερα τους ψηφοφόρους να στηρίξουν παντού στον δεύτερο γύρο υποψήφιους του προοδευτικού χώρου.

«Επικοινώνησα ήδη με τον κ. Δούκα, για να ζητήσω συνάντηση αύριο το πρωί, ώστε να συζητήσουμε για το περιεχόμενο της διοίκησης της προοδευτικής Αθήνας», είπε αρχικά και συνέχισε: «Όπως έλεγα από την πρώτη στιγμή προεκλογικά, δεν θα μείνω απαθής, θα πάρω θέση και καλώ το ίδιο να κάνουν και ο κ. Σοφιανός και ο κ. Παπαδάκης, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ηττηθεί η συντηρητική διοίκηση στην Αθήνα.

Θέλω να απευθυνθώ στους δεκάδες χιλιάδες δημότες Αθηναίων, που απείχαν και να τους καλέσω στον δεύτερο γύρο να ψηφίσουν, να συμμετέχουν και να βάλουν στο περιθώριο τη σημερινή διοίκηση.

Θέλω όμως να στείλω κι ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα, που αναφέρεται στον δεύτερο γύρο πανελλαδικά. Όπου έχουν περάσει υποψήφιοι από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, πρέπει να στηριχθούν από όλους μας. Εμείς κάναμε σήμερα το πρώτο βήμα, ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να ρηγματωθεί».

Αμέσως μετά ο κ. Ζαχαριάδης είπε: «Είχα δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαι παρών στα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα το πράξω από όποια θέση μας έχουν τοποθετήσει οι δημότες. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς αυτούς οι οποίοι μας ψήφισαν, θέλω όμως και να ευχαριστήσω αυτούς, οι οποίοι δεν μας ψήφισαν, ψήφισαν κάτι άλλο, αλλά μας παρακολουθούν με θετικό τρόπο. Η παρουσία μας, η διαδρομή μας και οι παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο τα επόμενα χρόνια θα δικαιώσουν την ψήφο των πρώτων, αλλά και το θετικό βλέμμα των δεύτερων.

Σε ερώτηση για τον αν η μεγάλη αποχή είναι ένα μήνυμα του κόσμου, απάντησε: «Σαφώς και είναι. Εμείς θα το συζητήσουμε, θα το αποκωδικοποιήσουμε, θα το αναλύσουμε. Αυτό το οποίο προέχει όμως, είναι στον δήμο Αθηναίων, σε αρκετούς μεσαίους δήμους της χώρας και σε κάποιες Περιφέρειες, να ηττηθεί η συντηρητική κυριαρχία. Αυτός είναι μείζων αυτοδιοικητικός και ευρύτερα πολιτικός στόχος. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούν να υπάρξουν περεταίρω εξελίξεις. Δεν σας κρύβω ότι το σημερινό αποτέλεσμα εμάς δεν μας ικανοποιεί, αλλά είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα και θα τιμήσουμε την επιλογή αυτών που μας εμπιστεύτηκαν».

