Ζαχαριάδης: Ο Μπακογιάννης είναι δήμαρχος των έργων της βιτρίνας

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.

Ότι το ζήτημα των εκλογών δεν είναι η εκλογή του, αλλά η αλλαγή διοίκησης στην Αθήνα, είπε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Ζαχαριάδης για τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

«Θεωρώ ότι θα έχουμε 2ο γύρο», εκτίμησε και ερωτηθείς για τυχόν συνεργασίες, απάντησε πως «κατεβαίνω για να κερδίσω».

Ερωτηθείς για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς η εκλογή του επηρέασε τον προεκλογικό αγώνα στην αυτοδιοίκηση, είπε πως «πλην ελαχίστων εξαιρέσεων , υπάρχει συσπείρωση γύρω από τους στόχους της παράταξης, στην αυτοδιοίκηση», τονίζοντας ότι «βοήθησε η εκλογή Κασσελάκη».

«Ο Μπακογιάννης απέτυχε, ήταν δήμαρχος των έργων της βιτρίνας που παραμέλησε τους πολίτες», απάντησε στο ερώτημα αν θεωρεί πετυχημένο ή όχι τον δήμαρχο Αθηναίων.

«Αν κερδίσουμε, θα είναι μία νίκη των αξιών της πόλης και δεν θα διοικήσω με κομματικούς κανόνες, αλλά με τεχνοκράτες», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

