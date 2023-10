Πολιτική

Εκλογές: Οι δήμαρχοι της Αττικής που επανεκλέγονται σαρωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι 10+ δήμαρχοι που διατηρούν τις θέσεις τους και η αλλαγή της σκυτάλης.

-

Θριαμβευτική επανεκλογή από τον α' γύρο εξασφαλίζουν τουλάχιστον 10 δήμαρχοι του λεκανοπεδίου Αττικής, με ποσοστά από περίπου 70% έως και σχεδόν 85%.

Ο Ανδρέας Παχατουρίδης επανεκλέγεται δήμαρχος Περιστερίου για έκτη συνεχόμενη θητεία. Για τρίτη φορά επανεκλέγονται οι Γιώργος Παπανικολάου στη Γλυφάδα, Γιάννης Μώραλης στον Πειραιά, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γιάννης Κωνσταντάτος στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, Χρήστος Παππούς στη Φυλή, Γιώργος Μαρκόπουλος στο Γαλάτσι και Ανδρέας Κονδύλης στον Άλιμο.

Ο Πρωθυπουργός τηλεφώνησε και συνεχάρη τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.

Για δεύτερη φορά επανεκλέγονται άνετα ο Σπύρος Βρεττός ως δήμαρχος Αχαρνών και ο Γιώργος Τσίρμπας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Άνετη επικράτηση, τέλος, πρόσφεραν οι εκλογείς του Δήμου Κηφισιάς στον Βασίλη Ξυπολυτά, ο οποίος εκλέγεται δήμαρχος για πρώτη φορά.

Δείτε live τα αποτελέσματα για τις Δημοτικές Εκλογές:

Δείτε live τα αποτελέσματα για τις Περιφερειακές Εκλογές:

Ειδήσεις σήμερα:

Άρης - Ολυμπιακός: οι ερυθρόλευκοι “υπέταξαν” τους Θεσσαλονικείς

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Επαναπατρίζονται οι Έλληνες