Εκλογές - Αγοραστός: Μεγάλο αποτέλεσμα παρά τους “σωτήρες της συμφοράς” (βίντεο)

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πρωτιά που σημείωσε στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας», είπε ο Κώστας Αγοραστός μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την εκλογική του πρωτιά.

«Δυο φορές ο ουρανός έπεσε στη Θεσσαλία, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τους σωτήρες της συμφοράς, μια δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνω τη στεναχώρια, τις φωνές κι είμαστε εδώ για να τους βοηθήσαμε», είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

«Είναι μεγάλο αποτέλεσμα για μας. Λάθη μπορούμε να κάνουμε, είμαστε οι μόνοι που κάναμε πράγματα;», διερωτήθηκε και τόνισε ότι, «περιφέρεια είναι και οι δήμοι, είναι κι άλλες δυνάμεις. Η περιφέρεια αυτό που μπορούσε το έκανε και μάλιστα σε σύντομο διάστημα. Αυτά που μπορούσε να κάνει, τα έκανε».

Είπε συγκεκριμένα για τα έργα της περιφέρειας, ότι, «αυτά που προέβλεπε το σχέδιο πλημμυρών, τα κάναμε».

Για τον αντίπαλό του, Δημήτρη Κουρέτα, τον κατηγόρησε πως, «πορεύτηκε με το ψέμα και τη στοχοποιήση κι έκανε τον σωτήρα της συμφοράς».

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι, «δεν μας εκχώρησε τους απαραίτητους πόρους» για τα έργα στην περιοχή.

«Λάθη μπορεί να έκανα, αλλά γεφύρια που κάναμε εμείς ,αντέξανε», είπε σε στιγμή έντασης σχετικά με τα γεφύρια που έπεσαν στη Θεσσαλία, κατά το διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας.

«Ήταν η καταστροφή του πλανήτη και τα έργα γίνονται με κάποιες προδιαγραφές, εάν το φαινόμενο ξεπερνά την κλίμακα τους», δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είπε καταλήγοντας.

