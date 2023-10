Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Ποιοι πανηγυρίζουν ήδη και ποιοι προετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο. Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των εκλογών στους Δήμους και στις Περιφέρειες, σε όλη την επικράτεια.

Ο πρώτος γύρος των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκες με πολλούς να πανηγυρίζουν ήδη την εκλογή τους κι άλλους να δίνουν ραντεβού για τον Β’ γύρο την επόμενη Κυριακή.

Μέσα από διαδραστικούς πίνακες και χάρτες και σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, η Singular Logic δίνει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 σε όλη την επικράτεια.

