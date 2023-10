Αθλητικά

ΝΒΑ- Βεζένκοφ: Το ντεμπούτο του με τους Σακραμέντο Κινγκς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε ο Σάσα Βεζένκοφ με την φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς στην εκτός έδρας ήττα (112-99) από τους Τορόντο Ράπτορς για την preseason του ΝΒΑ.

-

Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Σάσα Βεζένκοφ με την φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς στην εκτός έδρας ήττα (112-99) από τους Τορόντο Ράπτορς για την preseason του ΝΒΑ.

Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δεν αγωνίσθηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο, είχε 12 πόντους (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 11 λεπτά συμμετοχής και ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Οι Χάρισον Μπαρνς και Κίγκαν Μάρεϊ είχαν από 11 πόντους για τους «βασιλιάδες».

Για τους Ράπτορς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκάρι Τρεντ με 22 πόντους, ενώ 15 πόντους πέτυχε ο Σκοτ Μπαρνς και 14 ο Ο Τζι Ανουνόμπι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στον Ισραήλ: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Ταύρος: Φωτιά σε εργοστάσιο