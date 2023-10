Πολιτισμός

Μιχάλης Χατζηγιάννης στο “Πρωινό”: Η επιστροφή στο Λυκαβηττό ήταν μαγική (βίντεο)

Τι είπε για το νέο του τραγούδι, την προσωπική του ζωή αλλά και τη σχέση του με την πολιτική.

Σε μια συνολική και εκ βαθέων εξομολόγηση καλλιτεχνική, προσωπική αλλά και… πολιτική προχώρησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τη Δευτέρα, ευρισκόμενος στον ΑΝΤ1 και στο στούντιο της εκπομπής «Το πρωινό» καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής και τραγουδοποιός παρουσίασε στο κοινό το νέο του τραγούδι «Όλα πολύ» το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από τη Heaven Music:

Μουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κριστιάν Εφραιμίδης

Στίχοι: Σοφία Παπαβασιλείου

Παραγωγή: Κωνσταντίνος Παντζής

Ενορχήστρωση – Πλήκτρα: Κωνσταντίνος Παντζής

Drums: Κώστας Καρασαββίδης

Κιθάρες: Αντώνης Γούναρης, Μιχάλης Χατζηγιάννης

Φωνητικά: Κωνσταντίνος Παντζής, Κατερίνα Νάκα

Σπικάζ: Κατερίνα Νάκα

Ηχογράφηση – Μίξη – Mastering: Κωνσταντίνος Παντζής

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δήλωσε ενθουσιασμένος από τις θερινές συναυλίες τις οποίες πραγματοποίησε με αποκορύφωμα τη συναυλία μετά από 15 χρόνια στο Θέατρο Λυκαβηττού, για την οποία όπως ομολόγησε αισθανόταν ιδιαίτερο άγχος πριν ανέβει στη σκηνή. Ερωτηθείς για την υποστηρικτική παρουσία της Ζέτας Μακρυπούλια στο Λυκαβηττό, επισήμανε ότι η σχέση του με την πρώην σύντροφό του είναι άριστη και ότι πάντα έτσι συμβαίνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

Μοιραζόμενος τα χειμερινά του σχέδια, σημείωσε ότι τη φετινή σεζόν δεν θα εμφανιστεί σε κάποιο σχήμα της νυχτερινής Αθήνας και σχολίασε χιουμοριστικά: «Τα μπουζούκια με όλη τους τα λάμψη και το κέφι, είναι κάτι που το έκανα επί χρόνια, αισθάνομαι όμως ότι δεν αντέχω πια άλλο να το κάνω».

Αναφορικά με την προσωπική του ζωή ο τραγουδοποιός δήλωσε ότι η δημιουργία οικογένειας είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο σκέφτεται και του αρέσει, ιδιαίτερα όταν επηρεάζεται από τα αγαπημένα του ανίψια και την ομορφιά που ο ερχομός τους έφερε στην οικογένειά του.

Σε ερώτηση σχετικά με τις φημολογίες που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι… έκλεισε η φωνή του, σημείωσε ότι τα social media αποτελούν ένα εργαλείο που χρειάζεται πολλή προσοχή στο χειρισμό του διότι έχουν πολλούς κινδύνους πέρα από προτερήματα, και τόνισε ότι το σημαντικότερο είναι, ο αναγνώστης να μη γίνεται αφελής σχετικά με όσα διαβάζει εκεί.

Τέλος στο πολιτικό σκέλος της συζήτησης ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σημείωσε ότι έφυγε με γλυκιά γεύση από τη 5μηνη θητεία του ως Υπουργού Πολιτισμού της Κύπρου και υπογράμμισε ότι κατά τη γνώμη του πολιτική είναι η αποστολή «της υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος σε ένα περιβάλλον εμπορικής κοινωνίας που αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες», μια αποστολή την οποία όπως είπε προσπάθησε να φέρει εις πέρας και ο ίδιος στο έργο του. Όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα σχολίασε «Μακάρι να μπορούσε να λυθεί, χάσαμε όμως πολλές ευκαιρίες», ενώ όσον αφορά τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, αρνήθηκε να δηλώσει ποιο βρίσκεται πιο κοντά στη δική του πολιτική τοποθέτηση. Μιλώντας για το Στέφανο Κασσελάκη, του ευχήθηκε να έχει καλή επιτυχία και να ασκήσει αντιπολίτευση δημιουργική και όχι στείρα, ούτε ανέξοδη, κλείνοντας τη συνέντευξή του με την παρότρυνση, σε εθνικό επίπεδο, εντέλει «να πάμε όλοι μπροστά και όχι λίγοι, πολύ μπροστά, και πολλοί, πολύ πίσω».

