Πολιτική

Εκλογές – Άγιος Ευστράτιος: Εκλογή δημάρχου με μια ψήφο διαφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο εκλογικό θρίλερ με την πρώην δήμαρχο να χάνει τον δημαρχιακό θώκο για μόλις μια ψήφο!

-

Νέος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Σινάνης με μόλις μία ψήφο διαφορά από την αντίπαλό του, την νυν δήμαρχο, Μαρία Κακαλή. Τα αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον Άγιο Ευστράτιο ήταν μάχη “σώμα με σώμα”.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, στο 100% της ενσωμάτωσης, ο κ. Σινάνης πήρε ποσοστό 50,19% και 130 ψήφους, ενώ η κυρία Κακαλή 49,81% και 129 ψήφους.

Έτσι ο κ. Σινάνης θα έχει 8 έδρες και η κυρία Κακαλή 5 έδρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στον Ισραήλ: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Βιβλική καταστροφή με χιλιάδες νεκρούς