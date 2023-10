Life

Μαίρη Χρονοπούλου: Η Ζωζώ Σαπουντζάκη την αποχαιρετά τραγουδώντας στο “Πρωινό” (βίντεο)

Συγκινητικό αντίο από τη Ζωζώ Σαπουντζάκη και άλλα κοντινά άτομα της αξέχαστης ηθοποιού μας.

Την αγαπημένη τους συνάδελφο, φίλη, συνεργάτιδα Μαίρη Χρονοπούλου αποχαιρέτισαν σήμερα στην εκπομπή "Πρωινό" του Γιώργου Λιάγκα, μια σειρά από ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της. Το αφιέρωμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε το σιγανό και γλυκό τραγούδι με το οποίο επέλεξε να την αποχαιρετίσει η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου τόνισε: «Μόνο καλά έχω να θυμάμαι από τη Μαίρη, από αυτή την υπέροχη συνάδελφο, φίλη και άνθρωπο με την οποία είχαμε τη χαρά να γνωριστούμε και να συνεργαστούμε. Έζησε όπως ακριβώς ήθελε κι αυτό είναι κάτι βαθιά επιτυχημένο. Ταλαντούχα, εργατική, εντυπωσιακή και μορφωμένη, κέρδιζε πάντα τις εντυπώσεις σε θεατές και συναδέλφους».

Ο ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής είπε συγκινημένος: «Την αγαπούσα όσο δε μπορείτε να φανταστείτε. Θα ήθελα τόσο πολύ να έχω προλάβει πρόσφατα να της μιλήσω, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να μοιραστούμε την αμοιβαία εκτίμηση. Ήταν βαθύτατα μορφωμένη, με επίπεδο και περιεχόμενο, με ένα αστείρευτο ταλέντο και μεγάλη αγάπη για την υποκριτική. Να είναι καλά εκεί που πάει και η αγάπη μας τη συνοδεύει για πάντα».

Η ηθοποιός και ερμηνεύτρια Ζωζώ Σαπουντζάκη δήλωσε συγκινημένη: «Όπου εμφανιζόμουν, την έβλεπα να με βλέπει. Μου έλεγε ότι ερχόταν γιατί με θαύμαζε. Θυμάμαι πριν λίγο καιρό, είχαμε βγει, είχαμε φάει και είχαμε μείνει μέχρι το πρωί. Θέλω να της πω ότι την αγαπώ και θα την αγαπώ πάντα». Στη συνέχεια αφιέρωσε ένα τραγούδι στη Μαίρη Χρονοπούλου, τραγουδώντας on air: «Κοιμήσου εσύ μωρό μου. Ξεκουράσου! Και τα όνειρά σου ας είναι γλυκά».

Ο ηθοποιός Γιώργος Πάντζας σημείωσε: «Ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Έκανε ό,τι πίστευε και ό,τι ήθελε. Είχε ταλέντο, είχε εξαιρετική φωνή. Κατέγραψε μεγάλη επιτυχία θέατρο και τον κινηματογράφο. Αγαπούσε τη δουλειά μας και της δινόταν με πάθος. Ήταν ιδιαίτερα μορφωμένη, είχε γνώσεις και επίπεδο. Ήταν μια ιδιαίτερα αξιόλογη συνάδελφος κι ένας σπουδαίος άνθρωπος. […] Μια φορά παίζαμε με το Χατζηχρήστο κι αισθανόταν αδιάθετη. Προσπαθώντας να της δώσω δύναμη, της είπα ότι εκεί έξω οι θεατές εκείνη περιμένουν να τη χειροκροτήσουν. Αμέσως ενδυναμώθηκε, σηκώθηκε, βγήκε, έπαιξε και φυσικά ενθουσίασε τους πάντες. […] Εκεί πάνω την περιμένουν σπουδαίοι ηθοποιοί να φτιάξουν όλοι μαζί έναν υπέροχο θίασο».

Ο πρόεδρος της οργάνωσης «Το χαμόγελο του παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος αναπόλησε: «Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πόνεσε πάρα πολύ, ειδικά τελευταία, και παρόλα αυτά, μέσα από τον πόνο της έβγαζε δύναμη. Μας δώρισε το διαμέρισμά της στην οδό Αχαρνών, και δεν πρόλαβε δυστυχώς, να το δει να εκπληρώνει το σκοπό του, δηλαδή να στεγάζει κορίτσια ωφελούμενα της οργάνωσης να μένουν μέσα ως φοιτήτριες, και αργότερα ως επιτυχημένες επαγγελματίες. Μας δώρισε επίσης τη μονοκατοικία της με κτήμα, στην Παιανία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη φορά που μας κάλεσε να μας δωρίσει δύο εκατομμύρια δραχμές και διαπίστωσα ότι ήταν τα τελευταία της χρήματα, οπότε την παρακάλεσα να μην το κάνει. Έλεγε όμως “Δε θέλω να φύγω έχοντας στο όνομά μου κάτι, διότι μαζί μας δεν παίρνουμε τίποτα”. Μας αγαπούσε κυριολεκτικά σαν οικογένειά της. Γιόρταζε μαζί μας τα γενέθλιά της. Όταν μάθαμε το θάνατό της, ένα κορίτσι ωφελούμενο της οργάνωσης άρχισε να κλαίει βουβά και μου αποκρίθηκε “Χάσαμε τη φίλη μας”»

Ο πνευματικός της γέροντας, πατήρ Ποιμήν μοιράστηκε: «Γνωριζόμαστε 28 ολόκληρα χρόνια, τα 24 από αυτά ήμασταν “αυτοκόλλητοι”. Εδώ στο μοναστήρι μας έλεγε “Όσα θέλω να μάθει ο κόσμος, θα τα λέω δημόσια, όσα δεν θέλω να μάθει, θα τα λέω σε σας“. Με καλούσε στο σπίτι της, τρώγαμε μαζί. Ήταν ιδιαίτερα συμφιλιωμένη με το θάνατό της. Μου έλεγε ότι ήθελε να διαβάσω ευχές της νεκρώσιμης ακολουθίας πάνω από το λείψανό της και περιμένω να φέρουν τη σορό της στο σπίτι ώστε, πριν από την αποτέφρωση, να εκπληρώσω την παραγγελία της. Ιδιαίτερη στιγμή, ήταν η στιγμή που μας χάρισε το αγαπημένο της σκυλάκι επειδή σταμάτησε να μπορεί να το φροντίζει όπως θα ήθελε».

