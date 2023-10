Πολιτική

Μαρινάκης για Μπέο: Καταδικάζουμε τις δηλώσεις του - Αιχμές κατά ΣΥΡΙΖΑ για Πολάκη

Στην καταδίκη των ομοφοβικών και χυδαίων δηλώσεων του Αχιλλέα Μπέου, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για το εκλογικό αποτέλεσμα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Με αναφορά στα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Με τους νέους δημάρχους και περιφερειάρχες η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία και θα δώσει από κοινού τη μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Οι πολίτες με την ψήφο τους στις περιφέρειες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για τα μεγάλα έργα πνοής και ανάπτυξης γιατί παρά τις δυσκολίες αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Η κοινωνία θέλει έργο και μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι ισοπεδωτικές κορώνες λαϊκισμού», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. «Η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην κατεύθυνση υλοποίησης των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος πιστή στις δεσμεύσεις της και με σύμμαχο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών», είπε.

«Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός μετέβη στη Βάρνα της Βουλγαρίας, όπου συμμετέχει στην τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Πρόκειται για την Πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής του σχήματος αυτού, που αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία από το 1994. Η τριμερής σύνοδος κορυφής με κύρια θέματα την ενεργειακή συνεργασία και τη συνδεσιμότητα αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας αλλά και ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στη Βαλκανική», επεσήμανε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανέφερε επίσης πως ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως στρατιωτικού, εμπορικού και ενεργειακού κόμβου ενώ η ελληνική πλευρά εξετάζει το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσουν τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης στην εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών και προϊόντων στο μέλλον.

Όπως είπε «στις συζητήσεις που θα έχουν οι ηγέτες των τριών χωρών θα κυριαρχήσει ο ενεργειακός Διάδρομος Βορρά-Νότου η διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, αλλά και θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτηση που ξεκίνησε ήδη στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Γρανάδα και η οποία αναμένεται να κορυφωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο το πρωί, καταδικάζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις πρωτόγνωρες και σοκαριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ που προκάλεσαν την απώλεια πολύ μεγάλου αριθμού αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα». Υπογράμμισε ταυτόχρονα πως «η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πολέμου, είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το υπουργείο Εξωτερικών το οποίο μαζί με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ και το Γενικό μας Προξενείο στα Ιεροσόλυμα παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης».

Το θέμα στο οποίο πέρασε ακολούθως ήταν η καταβολή την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 7,2 εκ. ευρώ, ως πρώτη αρωγή, σε 1.757 συμπολίτες μας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Θεσσαλία.

«Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν κάλυψη της οικοσκευής νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε και το σχήμα στεγαστικής συνδρομής ύψους 116 εκ. ευρώ για τους πλημμυροπαθείς.

Συνολικά έχουν καταβληθεί 46,5 εκατομμύρια ευρώ σε 9.048 συμπολίτες μας.

Επίσης, από τη Δευτέρα, η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, θα ανοίξει και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές στον πάγιο εξοπλισμό και κεφάλαιό τους», τόνισε.

Πρόσθεσε πως «οι καταβολές των αποζημιώσεων γίνονται με ταχύτητα ως αποτέλεσμα του εντατικού έργου ελέγχων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, αλλά και των στελεχών της ΑΑΔΕ, για τη διαδικασία αυτόματου εντοπισμού».

Όπως είπε «στόχος μας είναι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς αυτές φυσικές καταστροφές και τα χρήματα της κρατικής αρωγής να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη γι' αυτό και το έργο των συναρμόδιων φορέων, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς».

Επόμενο θέμα ήταν το γεγονός ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» το οποίο, όπως είπε «στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών με εγκεφαλικά επεισόδια που βρίσκονται στην οξεία φάση και την αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας, καθώς και στη μείωση των ποσοστών θνητότητας μετά από αυτά.

Με τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου 17 μονάδων εγκεφαλικών με 6 κλίνες ανά μονάδα το οποίο θα καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, τουλάχιστον 7.500 ασθενείς θα νοσηλεύονται ετησίως, με στόχο πολύ λιγότερους θανάτους από εγκεφαλικά ετησίως, λιγότερους ασθενείς με αναπηρία και λιγότερες νοσηλείες ασθενών σε κέντρα αποκατάστασης».

Ανέφερε ακόμη ότι «στην αναγκαιότητα της άμεσης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, συμφώνησαν οι υπουργοί Μετανάστευσης Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου και Μάλτας που συμμετείχαν στις εργασίες της 6ης Συνόδου MED 5 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη».

Συγκεκριμένα, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει γρήγορα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της μεταναστευτικής πρόκλησης, ικανού να παρέχει ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις.

«Όπως ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) βραβεύθηκε από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων "Φώφη Γεννηματά" κέρδισε το 1ο βραβείο ως εφαρμογή της ψηφιακής Υγείας. Το ίδιο και το Κέντρο Διαλειτουργικότητας όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου στον τομέα του "Μετασχηματισμού του Κράτους", ενώ η υπηρεσία myDESKlive για τα ηλεκτρονικά ραντεβού του πολίτη πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία "Ψηφιακή Ευκαιρία Συμπερίληψης}», επεσήμανε επίσης ο κ. Μαρινάκης, κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του με αναφορά στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει το απόγευμα ο πρωθυπουργός και στη Μυτιλήνη όπου θα έχει συνάντηση με τον υποψήφιο περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Αλκιβιάδη Στεφανή.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος γύρος των Αυτοδιοικητικών Εκλογών.

Συγχαρητήρια στους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους που κέρδισαν την εκλογή τους από την πρώτη Κυριακή, και συνολικά σε όλους τους υποψηφίους για τον αγώνα τους. Με τους οποίους η Κυβέρνηση θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία και θα δώσει από κοινού τη μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Οι πολίτες με την ψήφο τους στις Περιφέρειες επανεπιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση για τα μεγάλα έργα πνοής και ανάπτυξης, γιατί παρά τις δυσκολίες, αναγνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα.

Η κοινωνία θέλει έργο και μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι ισοπεδωτικές κορώνες λαϊκισμού.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει στην κατεύθυνση υλοποίησης των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος, πιστή στις δεσμεύσεις της και με σύμμαχο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός μετέβη στη Βάρνα της Βουλγαρίας όπου συμμετέχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας.

Πρόκειται για την πέμπτη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής του σχήματος συνεργασίας που αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία από 1994.

Η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής με κύρια θέματα την ενεργειακή συνεργασία και τη συνδεσιμότητα, αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά και ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στη Βαλκανική.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης, ως στρατιωτικού, εμπορικού και ενεργειακού κόμβου, ενώ η ελληνική πλευρά εξετάζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσουν τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης στην εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών και προϊόντων στο μέλλον.

Στις συζητήσεις που θα έχουν οι ηγέτες των τριών χωρών θα κυριαρχήσει ο ενεργειακός Διάδρομος Βορρά-Νότου η διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, αλλά και θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτηση που ξεκίνησε ήδη στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Γρανάδα και η οποία αναμένεται να κορυφωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Σε λίγη ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τους Πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα κάνουν κοινές δηλώσεις.

Η Κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο το πρωί, καταδικάζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις πρωτόγνωρες και σοκαριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ που προκάλεσαν την απώλεια πολύ μεγάλου αριθμού αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα.

Αναφορικά με Έλληνες επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή με το ξέσπασμα των επιθέσεων, από τα 149 καταγεγραμμένα άτομα, τα 81, που ήταν μέρος δύο οργανωμένων εκδρομών, μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, και πέταξαν για την Αθήνα απευθείας χθες, στις 21:30.

Η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πολέμου, είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο μαζί με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ και το Γενικό μας Προξενείο στα Ιεροσόλυμα παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης.

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου καταβλήθηκαν 7,2 εκ. ευρώ, ως πρώτη αρωγή, σε 1.757 συμπολίτες μας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Θεσσαλία.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν κάλυψη της οικοσκευής νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε και το σχήμα στεγαστικής συνδρομής ύψους 116 εκ. ευρώ για τους πλημμυροπαθείς.

Συνολικά έχουν καταβληθεί 46,5 εκατομμύρια ευρώ σε 9.048 συμπολίτες μας.

Επίσης, από τη Δευτέρα, η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, θα ανοίξει και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές στον πάγιο εξοπλισμό και κεφάλαιό τους.

Έτσι, από την άλλη εβδομάδα, οι εν λόγω αγρότες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για να λάβουν πρώτη αρωγή, 2.000 ευρώ, έναντι της κρατικής αρωγής που θα λάβουν για τις απώλειες στον εξοπλισμό τους, στα μηχανήματα, στα εμπορεύματα, στα πάγια, στο έγγειο κεφάλαιο και αντίστοιχα μέσα παραγωγής.

Οι καταβολές των αποζημιώσεων γίνονται με ταχύτητα ως αποτέλεσμα του εντατικού έργου ελέγχων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, αλλά και των στελεχών της ΑΑΔΕ, για τη διαδικασία αυτόματου εντοπισμού.

Επιπλέον, ξεκίνησε την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων, μέσω του gov.gr, για προσωρινή στέγαση με επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για τους πολίτες των οποίων η οικία έχει πληγεί από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές που έπληξαν την χώρα μας.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς αυτές φυσικές καταστροφές και τα χρήματα της κρατικής αρωγής να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη γι' αυτό και το έργο των συναρμόδιων φορέων, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» το οποίο στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών με εγκεφαλικά επεισόδια που βρίσκονται στην οξεία φάση και την αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας, καθώς και στη μείωση των ποσοστών θνητότητας μετά από αυτά.

Με τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου 17 μονάδων εγκεφαλικών με 6 κλίνες ανά μονάδα το οποίο θα καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, τουλάχιστον 7.500 ασθενείς θα νοσηλεύονται ετησίως, με στόχο πολύ λιγότερους θανάτους από εγκεφαλικά ετησίως, λιγότερους ασθενείς με αναπηρία και λιγότερες νοσηλείες ασθενών σε κέντρα αποκατάστασης.

Στην αναγκαιότητα της άμεσης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, συμφώνησαν οι Υπουργοί Μετανάστευσης Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου και Μάλτας που συμμετείχαν στις εργασίες της 6ης Συνόδου MED 5 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει γρήγορα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της μεταναστευτικής πρόκλησης, ικανού να παρέχει ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις.

Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης, αναφέρθηκε στην Τουρκία η οποία αποτελεί διεθνή κόμβο παράνομης μετανάστευσης αλλά και χώρα κλειδί για την αντιμετώπισή της. Αναφέρθηκε, ακόμη, στις πρόσφατες επαφές της ελληνικής με την τουρκική πλευρά προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη συνεργασία μας.

Όπως ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) βραβεύθηκε από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Φώφη Γεννηματά» κέρδισε το 1ο βραβείο ως εφαρμογή της ψηφιακής Υγείας. Το ίδιο και το Κέντρο Διαλειτουργικότητας όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου στον τομέα του «Μετασχηματισμού του Κράτους», ενώ η υπηρεσία myDESKlive για τα ηλεκτρονικά ραντεβού του πολίτη πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Ψηφιακή Ευκαιρία Συμπερίληψης».

O Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 17.30, σήμερα, Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, θα επισκεφθεί τη Μυτιλήνη όπου θα έχει συνάντηση με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Αλκιβιάδη Στεφανή».

«Καταδικάσαμε άμεσα και απερίφραστα τις δηλώσεις του κ. Μπέου, ωστόσο έχει σημασία να στεκόμαστε απέναντι συνολικά σε τέτοιες συμπεριφορές»

«Με το που έκανε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις ο κ. Μπέος τις καταδικάσαμε άμεσα και απερίφραστα όπως είχαμε καθήκον να κάνουμε και όπως έχει καθήκον να κάνει κάθε πολίτης. Χθες είχα την ευκαιρία σε τηλεοπτική εμφάνιση και τουλάχιστον δύο υπουργοί που είδα εγώ, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Χατζηδάκης να τις καταδικάσουμε. Στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια εκφορά λόγου και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση στη ξεκάθαρη θέση που έχουμε» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σημασία έχει να στεκόμαστε απέναντι συνολικά σε τέτοιες συμπεριφορές και να μην καταδικάζουμε κάποιες συμπεριφορές αλλά να ανεχόμαστε άλλες παρόμοιου τύπου συμπεριφορές. Εμείς τέτοιες συμπεριφορές καταδικάζουμερητά και κατηγορηματικά» πρόσθεσε.

Επίσης αφού υπογράμμισε ότι ο κ. Μπέος ούτε μέλος της ΝΔ είναι, ούτε στήριξη είχε, είπε ότι δεν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο σε αυτή τη συμπεριφορά.

«Εμείς είμαστε απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, αλλά όταν καταδικάζεις απερίφραστα, συμπεριφορές όπως του κ. Μπέου πρέπει να μην ανέχεσαι τον κ. Πολάκη να αναρτά φωτογραφίες ενός σκιτσογράφου και να τον παραδίδει στη χλεύη των πολιτών. Δεν προσπαθώ να κάνω ούτε συμψηφισμούς αλλά πρέπει να είμαστε απέναντι συνολικά» σημείωσε.

Για τις δηλώσεις Κασσελάκη μετά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ο κ. Μαρινάκης ανέφερε «Προφανώς ο κ. Κασσελάκης είδε άλλες εκλογές. Μπορεί να παρακολούθησε άλλη εκλογική διαδικασία από αυτή που παρακολούθησαν οι πολίτες και έβγαλε κάποια δικά του συμπεράσματα. Καλό είναι να πατάμε στη γη και να βλέπουμε τουλάχιστον την ίδια πραγματικότητα». «Ίσως αυτός είναι και ένας λόγος για το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα» σημείωσε.

«Εμείς ούτε πανηγυρίζουμε ούτε θριαμβολογούμε την στιγμή που είναι τόσα πολλά τα θέματα της καθημερινότητας, οι ανάγκες, οι κρίσεις που προκύπτουν στα οποία έχουν υποχρέωση να τρέξουμε. Από την άλλη δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μια σημαντική εκλογική επιτυχία σε επίπεδο περιφερειών που έχουν πολιτικό χαρακτήρα αλλά και μεγάλων δήμων που δείχνει μια εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση» ανέφερε.

«Από την μια έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει έργο. Δίνει λύσεις, κάνει την αυτοκριτική της, προσπαθεί να τρέξει ακόμη πιο γρήγορα και από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία έχει άρνηση πραγματικότητας. Το αποδεικνύει η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Χαρακτήρισε σημαντική την επιτυχία στον δήμο Αθηναίων και είπε «είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα επικυρωθεί το αποτέλεσμα υπέρ του κ. Μπακογιάννη στον δεύτερο γύρο».

Σχολιάζοντας τις εκλογές είπε ότι η ΝΔ κέρδισε 7 από τον πρώτο γύρο υπογραμμίζοντας «είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι μόνο σε μια περίπτωση θα αντιπαρατεθούμε με κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στην Θεσσαλία. Και αυτό έχει την πολιτική του αξία».

Τέλος χαρακτήρισε προσωπικές τις απόψεις του κ. Βορίδη για μη στήριξη νέου πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και του κ. Πλεύρη για ευγονική και πρόσθεσε πως ό,τι έχει πει ο πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο νομοθέτημα ισχύει. «Δεν αλλάζουμε την θέση ούτε όσα έχουμε πει. Ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί» σημείωσε.

