Εκλογές - Δήμος Αθηναίων: ο Ζαχαριάδης στηρίζει Δούκα

Τι συμφώνησαν οι δύο άνδρες για τη "συμμαχία" τους στον δήμο Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, συναντήθηκε σήμερα με τον Κώστα Ζαχαριάδη, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη». Συζήτησαν για τα προβλήματα των Αθηναίων, όπως είναι η δύσκολη καθημερινότητα, η ασφάλεια, το θέμα της σχολικής στέγης και οι κοινωνικές ανισότητες, που πιέζουν όλους όσους ζουν και εργάζονται στην Αθήνα.

Ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον κ. Δούκα στο β γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Αθήνα.

Στη συνάντησή τους, μίλησαν για τις εμβληματικές δράσεις που θα κάνουν την Αθήνα περισσότερο βιώσιμη, ασφαλή, ανθεκτική και συμπεριληπτική. Ο Χάρης Δούκας απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους, που θέλουν να αλλάξει η πόλη και να βελτιωθεί η ζωή τους, να ψηφίσουν. Κάλεσε ιδιαίτερα όσους δεν συμμετείχαν στον πρώτο γύρο, να δώσουν το παρών στις κάλπες αυτή την Κυριακή. «Η συμμετοχή είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία» ανέφερε.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν σε τρία ζητήματα που αφορούν το πράσινο και τα ενεργειακά της πόλης της Αθήνας, τη βραχυχρόνια μίσθωση αλλά και τη μη μετεγκατάσταση του διοικητικού κέντρου του δήμου στην ΠΥΡΚΑΛ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι το στοίχημα είναι να αλλάξει η διοίκηση στην Αθήνα. Κάλεσε όσους έμειναν εκτός, να αφήσουν στην άκρη τους εγωισμούς και χαρακτήρισε «απαράδεκτο πολιτικά» το λευκό ή άκυρο στον β γύρο των εκλογών.

