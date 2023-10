Αθλητικά

Στίβος: Ο Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξανά στην τελική τριάδα του βραβείου για τον κορυφαίο αθλητή του στίβου στην Ευρώπη το 2023!

Για μία ακόμη χρονιά, ο Μίλτος Τεντόγλου, βρίσκεται στην τελική τριάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του στίβου στην Ευρώπη για το 2023, στις 21 Οκτωβρίου στο Βίλνιους.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (European Athletics) ανακοίνωσε τα ονόματα των τριών φιναλίστ στους άνδρες, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος από το περασμένο καλοκαίρι στη Βουδαπέστη να συγκεντρώνει υψηλές πιθανότητες για την πρωτιά αυτή τη φορά. Πέρυσι, κορυφαίος αθλητής του στίβου στην Ευρώπη είχε αναδειχτεί ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις (επί κοντώ), ενώ στην τριάδα είχε βρεθεί και ο Νορβηγός δρομέας Γιάκομπ Ινγκεμπρίντσεν.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος στην τελική τριάδα έφτασαν οι ίδιοι τρεις αθλητές, αλλά αυτή τη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου ευελπιστεί πως θα ακούσει το δικό του όνομα ως τον νικητή, στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θα λάβει χώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 21 Οκτωβρίου.

