Παράξενα

Βρετανία: Η στιγμή που διαδηλωτής... έλουσε με γκλίτερ τον Στάρμερ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφερε διαδηλωτής να ανέβει στη σκηνή όπου βρισκόταν ο Κιρ Στάρμερ και να τον ράνει με… γκλίτερ. Η αντίδραση του ηγέτη των Εργατικών.

-

Ένας διαδηλωτής ανέβηκε στη σκηνή όπου βρισκόταν ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ και πρόλαβε να τον ράνει με… γκλίτερ προτού να τον απομακρύνουν οι φύλακες ασφαλείας.

Ο Στάρμερ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος.

Μετά το συμβάν και αφού συνομίλησε για λίγα λεπτά με ένα μέλος του επιτελείου του, ο ηγέτης των Εργατικών έβγαλε το σακάκι του και σήκωσε τα μανίκια του, που είχαν γεμίσει με γκλίτερ. «Αν νομίζει ότι ενοχλήθηκα, κάνει λάθος» είπε αναφερόμενος στον διαδηλωτή.

Ο τελευταίος φώναζε: «Στην πραγματική δημοκρατία πρωταγωνιστούν οι πολίτες. Η πολιτική χρειάζεται αναβάθμιση, ζητάμε λαϊκή Βουλή (…) Είμαστε σε κρίση, είμαστε σε κρίση, το μέλλον μας διακυβεύεται».

Στην ομιλία του ο Στάρμερ δήλωσε συγκλονισμένος από τον νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε ότι στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. «Είμαι σοκαρισμένος και συγκλονισμένος από τα γεγονότα στο Ισραήλ. Καταδικάζω κατηγορηματικά την ανάλγητη δολοφονία ανδρών, γυναικών και παιδιών, μεταξύ των οποίων ήταν και Βρετανοί πολίτες, από τους τρομοκράτες της Χαμάς (…) Η ενέργα αυτή της Χαμάς δεν ωφελεί σε τίποτα τους Παλαιστίνιους. Και το Ισραήλ πρέπει πάντα να έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον λαό του», πρόσθεσε.

Protester storms stage and throws glitter over Labour leader Sir Keir Starmer as he starts conference speech



Follow live https://t.co/pej4HYPHbP pic.twitter.com/nc6KvYUnO6

— BBC Politics (@BBCPolitics) October 10, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: νέος ισχυρός σεισμός έπληξε την χώρα

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 182 σημεία

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)