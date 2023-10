Παράξενα

Τρίκαλα: Έκλεισε σχολείο γιατί γέμισε οχιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάστατοι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. ΄Πού αποδίδεται η παρουσία των φιδιών στο σχολικό κτήριο. Τι λέει για το περιστατικό ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

-

Κλειστό δύο μέρες θα μείνει το Δημοτικό Σχολείο του Ζάρκου στον Δήμο Φαρκαδόνας μιας και εντοπίστηκαν φίδια – και μάλιστα οχιές – μέσα στο σχολικό κτήριο.

Έντρομοι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί που εντόπισαν το τελευταίο διάστημα πάνω από τέσσερα φίδια, ενημέρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Τρικάλων και το Δήμο Φαρκαδόνας με τους φορείς να παίρνουν άμεσα την απόφαση να κλείσει το σχολείο και να μπει ειδική ομάδα απομάκρυνσης των φιδιών.

Ήδη η παρέμβαση έχει ξεκινήσει και τα παιδιά αύριο και μεθαύριο θα κάνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η παρουσία των φιδιών, αποδίδεται στα πλημμυρικά φαινόμενα μιας και το Ζάρκο ήταν στεγνό μεν αλλά περικυκλωμένο από νερά. Αποτέλεσμα, τα φίδια να βγούνε μέχρι το χωριό και δυστυχώς και στο σχολείο.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον διευθυντή της Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων, δεν είχαμε κάποιο περιστατικό δαγκώματος, ωστόσο το πρόβλημα δεν παραμένει να είναι σοβαρό.

Πηγή: Trikalanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Μάγισσα”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Μπελέρης: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του