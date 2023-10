Πολιτική

Debate Μπακογιάννη - Δούκα: Οι όροι και οι επτά θεματικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα διεξαχθεί το debate Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα για το Δήμο Αθηναίων

-

Όλα είναι έτοιμα στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής για το debate των δύο υποψήφιων δημάρχων της Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα, που θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, στις 21:15. Το debate θα μεταδώσουν το ΕΡΤNEWS και η ΕΡΤ1, ενώ θα υπάρχει και διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η τηλεμαχία θα έχει διάρκεια μιάμιση ώρα. Τον συντονισμό θα κάνει ο Γιώργος Κουβαράς, ενώ τις ερωτήσεις προς τους δύο υποψήφιους δημάρχους θα απευθύνουν ο συντονιστής, η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤNEWS, Λίδα Μπόλα, και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μάκης Προβατάς.

Οι όροι διεξαγωγής του debate αποφασίστηκαν σήμερα, Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, σε συνάντηση που είχαν τα επιτελεία των δύο υποψηφίων με τα στελέχη του ενημερωτικού τομέα της ΕΡΤ.

Οι δύο υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε επτά θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η μία δεν θα έχει προκαθορισμένο θέμα.

Οι ενότητες στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο υποψήφιοι είναι οι εξής:

Λειτουργία της πόλης Ασφάλεια Κλιματική αλλαγή/ανθεκτικότητα Υποδομές/Ανάπτυξη Κοινωνική πολιτική Πολιτισμός Ελεύθερη ενότητα

Οι δημοσιογράφοι θα υποβάλουν 14 ερωτήσεις, διάρκειας έως 30'' η καθεμιά. Η χρονική διάρκεια κάθε απάντησης θα είναι έως δύο λεπτά. Κάθε δημοσιογράφος θα έχει δικαίωμα υποβολής μιας συμπληρωματικής ερώτησης (follow up).

Ερωτήσεις (έως τρεις) θα μπορούν να υποβάλουν και οι δύο υποψήφιοι μεταξύ τους. Επίσης, οι Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν έως πέντε παρεμβάσεις, ενάμισι λεπτού η καθεμιά, όποτε το επιλέξουν.

Στο τέλος της τηλεμαχίας, οι δύο υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα μιας συνολικής τοποθέτησης, χρονικής διάρκειας έως δύο λεπτών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Μάγισσα”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή