Αφγανιστάν: ο νέος ισχυρός σεισμός και οι τεράστιες απώλειες

Οι προσπάθειες αρωγής και διάσωσης μετά τους σεισμούς του Σαββάτου εμποδίζονται από το γεγονός ότι υποδομές καταρρέουν έπειτα από δεκαετίες πολέμου και την απουσία ξένης βοήθειας.

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών έπληξε σήμερα τη δυτική επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν, υποχρεώνοντας τις αρχές να αναπτύξουν και πάλι ομάδες αρωγής και διάσωσης, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στο πεδίο έπειτα από τη σειρά των πολύνεκρων σεισμών που είχε σημειωθεί το Σάββατο.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τα θύματα που προκάλεσε ο νέος σεισμός, δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Τζανάν Σαγίκ. Οι σεισμοί του Σαββάτου στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, και είναι μέχρι στιγμής από τους πιο πολύνεκρους που έχουν σημειωθεί φέτος στον κόσμο.

Από το γραφείο του κυβερνήτη της Χεράτ εκδόθηκε δήλωση στην οποία αναφέρεται πως μερικές περιοχές, γειτονικές περιφερειών που είχαν ισοπεδωθεί από προηγούμενους σεισμούς, καταγράφουν «τεράστιες απώλειες».

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι είχαν τραυματισθεί όταν πολλαπλές σεισμικές δονήσεις είχαν ισοπεδώσει μερικές ημέρες νωρίτερα χιλιάδες κατοικίες βορειδυτικά της πόλης Χεράτ.

«Κινητές ιατρικές ομάδες και αξιωματούχοι εργάζονται μαζί για τη μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε πως ο τελευταίος σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Αφγανιστάν έχει ιστορικό ισχυρών σεισμών, πολλοί από τους οποίους σημειώνονται στην περιφέρεια Χίντου Κους που συνορεύει με το Πακιστάν.

Οι προσπάθειες αρωγής και διάσωσης μετά τους σεισμούς του Σαββάτου εμποδίζονται από το γεγονός ότι υποδομές καταρρέουν έπειτα από δεκαετίες πολέμου και την απουσία ξένης βοήθειας που άλλοτε αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της αφγανικής οικονομίας, αλλά έχει στερέψει αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία.

Το σύστημα υγείας του Αφγανιστάν, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ξένη βοήθεια, αντιμετωπίζει επίσης περικοπές και πολλά προβλήματα.

