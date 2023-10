Οικονομία

e - stegastiko.gr: Η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης δανείου

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και τι οφέλη μπορεί να έχει για τους καταναλωτές.

Ένας υποψήφιος αγοραστής ακινήτου, με βάση αποτελέσματα ερευνών, πρέπει να πραγματοποιήσει περίπου 12 με 15 επισκέψεις σε φυσικό τραπεζικό κατάστημα προκειμένου να μάθει καταρχήν για τα στεγαστικά προϊόντα, να αιτηθεί για κάποιο προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει την αίτηση για ένα στεγαστικό δάνειο. Όπως ανακοινώθηκε, το e-stegastiko, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Prosperty, αλλάζει τα δεδομένα καθώς μέσα από την online εφαρμογή που παρέχεται δωρεάν στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε λιγότερο από 5 λεπτά και με μία μόνο υποβολή, να κάνουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο ταυτόχρονα και σε πολλαπλές τράπεζες.

Η πλατφόρμα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εγγυάται την αξιοπιστία της διαδικασίας, έχοντας λάβει επίσημη άδεια λειτουργίας ως «Μεσίτης Στεγαστικής Πίστης» από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4438/2016, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε πλήρη εναρμόνιση και συνεργασία με τις 4 συστημικές τράπεζες της Ελλάδας (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank & Τράπεζα Πειραιώς).

Τι κερδίζουν οι ενδιαφερόμενοι κάνοντας αίτηση για στεγαστικό δάνειο μέσω του e-stegastiko.gr σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας

Εύκολη & γρήγορη διαδικασία αίτησης μέσω online εφαρμογής: Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο μέσω της εύχρηστης εφαρμογής του e-stegastiko σε 3 βήματα. Συμπληρώνοντας τα προσωπικά και οικονομικά τους στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο, για το οποίο ενδιαφέρονται να λάβουν στεγαστικό δάνειο.

Πληθώρα επιλογών στεγαστικών προϊόντων: Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα τραπεζικά προϊόντα από τις 4 μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank & Τράπεζα Πειραιώς) που πληρούν τις ανάγκες τους, αποστέλλοντας με μία μόνο αίτηση αιτήματα για στεγαστικό δάνειο και στις 4 μεγαλύτερες τράπεζες

Υποστήριξη από εξειδικευμένους Συμβούλους Δανείων.

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών: Η χρήση της online εφαρμογής, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και όλη η υποστήριξη μέχρι την εκταμίευση του ποσού, παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ενδιαφερομένους από το e-stegastiko.

Προνομιακούς όρους για ειδικές κατηγορίες αιτούντων: Μέσω του e-stegastiko, υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ειδικών προνομίων και όρων δανεισμού για συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών, μεταξύ των οποίων οι εργαζόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το e-stegastiko απευθύνεται σε αγοραστές που έχουν βρει το ακίνητο που επιθυμούν να αγοράσουν, οπουδήποτε στην Ελλάδα, και χρειάζονται χρηματοδότηση για το οριστικό κλείσιμο του συμβολαίου. Επίσης σε όσους επιθυμούν να λάβουν οικονομική προέγκριση πριν ακόμα αναζητήσουν το ακίνητο που θα αποκτήσουν, προκειμένου να υπολογίσουν το ποσό του δανείου που μπορούν να λάβουν και στη συνέχεια να αναζητήσουν ακίνητο που ταιριάζει στον προϋπολογισμό τους. Απευθύνεται σε Έλληνες με φορολογική έδρα στο εξωτερικό, που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο στη χώρα μας καθώς και σε ξένους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα μέσω της αγοράς ακινήτου, πραγματοποιώντας την επένδυσή τους με ασφάλεια και επιτυχία. Σύντομα, η εφαρμογή του e-stegastiko θα παρέχει επιπλέον δυνατότητες στους χρήστες, μεταξύ των οποίων υποβολή δικαιολογητικών online, ψηφιακές υπογραφές εγγράφων και δυνατότητα online αίτησης για κάθε τύπο δανείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του e-stegastiko by Prosperty για να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει η νέα πλατφόρμα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης στεγαστικού δανείου.

