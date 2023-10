Οικονομία

Μητσοτάκης: Συνάντηση με το προεδρείο των Ελλήνων Εφοπλιστών

Τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με το προεδρείο των Ελλήνων Εφοπλιστών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με το προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Ένωση για την απόφαση του ελληνικού εφοπλισμού να δωρίσει 50 εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκατάστασης σε περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το προηγούμενο διάστημα, ενώ σημειώθηκε πως, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει κατάλογο έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τους συγκεκριμένους πόρους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η σημασία του ελληνόκτητου στόλου, τόσο για την εγχώρια οικονομία όσο και ευρύτερα, για την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών και ενέργειας σε μία εποχή αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και πληθωριστικών πιέσεων.

Τονίστηκε ακόμη η στρατηγική σημασία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα στον τομέα του θαλάσσιου εμπορίου, για την ενίσχυση και διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Εξετάστηκαν επίσης οι προοπτικές απανθρακοποίησης των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών και η δυνατότητα της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας να είναι πρωτοπόρος σε αυτή την προσπάθεια.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και 'Ακης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος. Από την πλευρά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών συμμετείχαν η Πρόεδρος Μελίνα Τραυλού, οι Αντιπρόεδροι Μιχάλης Χανδρής και Αντώνης Λαιμός, οι Γραμματείς Δημήτρης Φαφαλιός και Νίκολας Βενιάμης, ο Ταμίας Ιωάννης Ξυλάς, ο Αναπληρωτής Ταμίας Κωνσταντίνος Καρούσης και η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Πέππα.

