Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Προθεσμία, Υπολογισμός, Έλεγχος Εξόφλησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Pricefox.gr επισημαίνει όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων, σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας.

-

Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, αναμένεται να δοθεί παράταση δύο μηνών όπως έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Θυμίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ με 3 τρόπους. Αρχικά εκτυπώνουν το ειδοποιητήριο και στη συνέχεια μπορούν:

Να επισκεφθούν ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών και να σκανάρουν το QR code του ειδοποιητηρίου τους, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

και να σκανάρουν το QR code του ειδοποιητηρίου τους, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Να μπουν στην εφαρμογή της τράπεζάς τους ( e -banking ) και να πληρώσουν χρησιμοποιώντας τον 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

) και να πληρώσουν χρησιμοποιώντας τον 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο. Να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ και να πληρώσουν στο ταμείο επιδεικνύοντας το ειδοποιητήριο.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο εκάστοτε όχημα;

Τα τέλη κυκλοφορίας που οφείλει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε οχήματος υπολογίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος και τον κυλινδρισμό ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα:

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά έως τις 31.10.2010 , τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους..

, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους.. Για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από την 1.11.2010 ή αργότερα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Κάθε κατηγορία χωρίζεται σε επιμέρους κατηγορίες με πίνακες που μπορεί δίνουν ακριβώς το ύψος ανάλογα με τον κυβισμό ή τα τις εκπομπές ρύπων. Στο Pricefox μπορείτε να βρείτε τους πίνακες αυτούς και να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Δεν θυμάμαι αν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2023.

Ο έλεγχος εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας είναι πολύ εύκολος, αρκεί να μπείτε στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και την πινακίδα του οχήματος και να πατήσετε «Εκτύπωση».

Τότε η εφαρμογή θα εκτυπώσει το αποτέλεσμα στην οθόνη σας.

Προσοχή, αν δεν πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας εμπρόθεσμα, τότε κινδυνεύετε με υψηλά πρόστιμα και σημαντικές κυρώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρος - Καταγγελία: Άντρας βίασε κουταβάκι

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

Πάτρα: Πέθανε προσπαθώντας να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητο του