Παραγουάη: Νεκρός κρατούμενος σε εξέγερση στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας

Τερματίστηκε η εξέγερση στη μεγαλύτερη φυλακή της Παραγουάης, εντοπίστηκε νεκρός κρατούμενος.

Η εξέγερση στη μεγαλύτερη φυλακή της Παραγουάης, στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, που ξέσπασε προχθές Τρίτη, έλαβε τέλος χθες Τετάρτη, χωρίς να υπάρξει αναμέτρηση δυνάμεων επιβολής της τάξης με τους εγκλείστους, ωστόσο το πτώμα κρατουμένου που έχασε τη ζωή του εξαιτίας επίθεσης με μαχαίρι εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Η τάξη αποκαταστάθηκε, επιστρέψαμε στην απόλυτη ομαλότητα. Τα όπλα των σωφρονιστικών υπαλλήλων ανακτήθηκαν», δήλωσε χθες το πρωί σε δημοσιογράφους έξω από τη φυλακή Τακουμπού ο Έβερ Παρίς, εκπρόσωπος της αστυνομίας, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρχε «κανένας τραυματίας».

Όμως, μερικές ώρες αργότερα, η αστυνομία ανέφερε πως εντοπίστηκε πτώμα, 26χρονου κρατούμενου που υπέστη επίθεση με μαχαίρι, εξαιτίας «σύγκρουσης μεταξύ φυλακισμένων» κατά τη διάρκεια της στάσης, γνωστοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω X (του πρώην Twitter).

Την Τρίτη το βράδυ, κρατούμενοι ανέβηκαν στην οροφή του κυριότερου κτιρίου του κέντρου κράτησης και πετροβόλησαν δυνάμεις επιβολής της τάξης. Στο εσωτερικό της φυλακής, άλλοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα, προκαλώντας πυρκαγιά. Οι φλόγες εντέλει ελέγχθηκαν από την πυροσβεστική.

Είκοσι δύο φρουροί κρατήθηκαν όμηροι για περίπου δεκαπέντε ώρες στη φυλακή, διαβόητη ιδίως για τον υπερπληθυσμό εγκλείστων. Γυναίκες, που επισκέπτονταν συγγενείς, βρίσκονταν μέσα στα κτίρια κατά τη διάρκεια της εξέγερσης.

Το αντικείμενο των συνομιλιών των αρχών με τους στασιαστές δεν αποκαλύφθηκε. Ο πρόεδρος Σαντιάγο Πένια επέμεινε πάντως χθες Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πως η κυβέρνησή του «δεν διαπραγματεύεται με ανθρώπους οι οποίοι στερούνται την ελευθερία τους», μολονότι σκοπός της είναι «να βελτιώσει την ποιότητα ζωής» των φυλακισμένων.

«Συχνά το τίμημα της ειρήνης είναι να ακούμε τους πολίτες, σε αυτή την περίπτωση ανθρώπους οι οποίοι στερούνται την ελευθερία τους», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Θα μπορούσαμε να καταφύγουμε στη χρήση ισχύος, αλλά δεν το θέλαμε. Δεν είναι όλοι όσοι έχουν φυλακιστεί βίαιοι», διευκρίνισε.

Η εξέγερση ξέσπασε μερικές ημέρες μετά την αναγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης, του Άνχελ Μπαρτσίνι, πως θα εφαρμοστεί σχέδιο για την «ανάκτηση του ελέγχου στα σωφρονιστικά καταστήματα» της Παραγουάης.

Φυλακές ελέγχονται, σύμφωνα με τον υπουργό, από την Clan Rotela, συμμορία που επιδίδεται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών στην Ασουνσιόν, και κακοποιούς συνδεόμενους με δυο συμμορίες της γειτονικής Βραζιλίας, τις PCC (Primeiro Comando Capital, «Πρώτη διοίκηση της πρωτεύουσας») και Comando Vermelho («Κόκκινη διοίκηση»).

Οι στασιαστές απαιτούσαν ιδίως να παραιτηθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπαρτσίνι.

Όμως ο πρόεδρος Πένια επαναβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως τον περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη του και «όλη του την υποστήριξη», υπογραμμίζοντας πως το πρόβλημα στη φυλακή Τακουμπού «δεν είναι καινούργιο». Αποτελεί, συμπλήρωσε, συνέπεια «του πληθυσμού εγκλείστων που είναι ανώτερος» από αυτόν που κανονικά θα προβλεπόταν από «την υποδομή».

Η ονομαστική χωρητικότητα της φυλακής είναι περίπου 1.500 θέσεις, όμως στο παλιότερο κέντρο κράτησης της χώρας βρίσκονται «2.700 έγκλειστοι», εκ των οποίων «μόλις 1.100» έχουν καταδικαστεί, ενώ άλλοι «1.600» ακόμη δικάζονται, κατά τον κ. Πένια.

