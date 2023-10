Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Γερμανία δίνει στο Ισραήλ δύο ένοπλα drones

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αεροσκάφη βρίσκονταν στη διάθεση της Γερμανίας με μακροχρόνια μίσθωση για εκπαιδευτικούς λόγους.

-

Η Γερμανία έδωσε την Τετάρτη το πράσινο φως στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Heron TP, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φέρουν οπλισμό, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον της Χαμάς, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της το Σάββατο, και φέρεται να σχεδιάζει χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ζήτησε το σαββατοκύριακο από το Βερολίνο να θέσει στη διάθεσή της τα δυο UAVs, ισραηλινής κατασκευής (IAI), στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που διεξάγει εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμικού κινήματος στον παραθαλάσσιο θύλακα.

Η Μπούντεσβερ μισθώνει «πέντε drones αυτού του τύπου, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκπαίδευση γερμανών στρατιωτικών» στο Ισραήλ, εξήγησε το υπουργείο.

Κατά τις πληροφορίες του Σπίγκελ, το Ισραήλ ανέστειλε την εκπαίδευση 16 γερμανών χειριστών στο Ισραήλ το σαββατοκύριακο εξαιτίας της επίθεσης της Χαμάς. Αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα στη Γερμανία.

Η απόκτηση εξοπλισμού για να φέρουν οπλισμό τα αεροσκάφη αυτά εγκρίθηκε πέρυσι από το Βερολίνο, έπειτα από πολυετή διάλογο για το ζήτημα στη χώρα.

Ο Μπόρις Πιστόριους, ο γερμανός υπουργός Άμυνας, είπε στο περιθώριο συνόδου των υπουργών Άμυνας του NATO νωρίτερα χθες πως αν η κατάσταση χειροτερέψει το Ισραήλ μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία των συμμάχων και των εταίρων του. Έσπευσε πάντως να διευκρινίσει πως ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν πως «δεν χρειάζονται υποστήριξη στρατιωτικής ή τεχνικής φύσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις σε έναν μήνα

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 184 σημεία

Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές την Πέμπτη