Πόλεμος στο Ισραήλ: 15 παλαιστίνιοι νεκροί σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, λέει η Χαμάς

Δείτε τι καταγγέλλει η Χαμάς μέσω των δικών της δικτύων επικοινωνίας για τους νεκρούς της παλαιστινιακής πλευράς.

Δεκαπέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα, μετέδωσαν σήμερα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή ήταν η τρίτη που έγινε τις τελευταίες λίγες ώρες σε κτίρια με κατοικίες στη Γάζα και πρόσθεσαν ότι οι κάτοικοι δεν είχαν λάβει προειδοποίηση από την ισραηλινή ασφάλεια προτού βομβαρδιστούν τα σπίτια τους.

