Πετρέλαιο θέρμανσης: Με τι τιμή ξεκινά την Παρασκευή η διάθεση

Πώς διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της χειμερινής περιόδου, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα των διεθνών τιμών.

Έως και 10 λεπτά χαμηλότερα από πέρυσι αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της χειμερινής περιόδου, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα των διεθνών τιμών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν πηγές των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, η τιμή αναμένεται να κυμανθεί αύριο, πρώτη ημέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, μεταξύ 1,36 - 1,38 ευρώ ανά λίτρο. Επιπλέον μεγάλη εταιρεία του χώρου αναμένεται να ανακοινώσει έκπτωση 5 %, που σημαίνει ότι η τελική τιμή πέφτει κοντά στο 1,31 ευρώ από 1,41 ευρώ που ήταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 12 άτοκες δόσεις για πληρωμή του πετρελαίου με πιστωτική κάρτα.

Έτσι, οι τιμές για εφέτος χωρίς επιδοτήσεις διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι οπότε είχε δοθεί επιδότηση 20 λεπτά ανά λίτρο συν ΦΠΑ από τον προϋπολογισμό και επιπλέον 7.5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Οι τιμές αυτές, διευκρινίζεται, ισχύουν για τα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ στην περιφέρεια και τα νησιά (όπως ισχύει παγίως) επιβαρύνονται με το κόστος μεταφοράς. Τα τελικά μεγέθη θα διαμορφωθούν αύριο με βάση τις διεθνείς τιμές και την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου της Παρασκευής.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι πάντως επί του παρόντος περιορισμένο καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές ενώ πολλοί είναι και εκείνοι που έχουν γεμάτες δεξαμενές καθώς αγόρασαν πετρέλαιο την άνοιξη, στη λήξη της προηγούμενης χειμερινής περιόδου όταν οι τιμές είχαν υποχωρήσει σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα προκειμένου να το αποθεματοποιήσουν για τον προσεχή χειμώνα.

Όπως ανέφεραν πηγές της αγοράς, η αντίδραση της διεθνούς αγοράς στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ως τώρα περιορισμένη καθώς η τιμή του αργού παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο πριν τη σύρραξη.

Πιο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στην τιμή του φυσικού αερίου, που επέστρεψε σε επίπεδα κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρά το γεγονός ότι οι υπόγειες αποθήκες στην Ευρώπη είναι γεμάτες ενόψει του χειμώνα. Ο λόγος είναι ότι η προσφορά είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα γεγονότα όπως η διακοπή λειτουργίας του αγωγού Φινλανδίας -Εσθονίας, ή το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών από το Ισραήλ και την Αίγυπτο λόγω του πολέμου να επηρεάζουν άμεσα τις τιμές.

