Εκλογές - Αγγελούδης: Ισχυρή ομάδα ενεργών πολιτών θα “δουλέψει” για την Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για τα προβλήματα της πόλης, τα σχέδια του και τον Κωνσταντίνο Ζέρβα με τον οποίο “μάχεται” στον β’ γύρο.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Πέμπτη ο Στέλιος Αγγελούδης, υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των εκλογών θα έχει ως αντίπαλο του τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, που το πρωί μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα"¨.

Ερωτηθείς για τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Θεσσαλονίκη, ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε στα σκουπίδια και στην ανάγκη να αναβαθμιστούν οι χώροι πρασίνου στην πόλη. Προσέθεσε ότι «υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία και όχι μόνο, αφού το 60% των κρασπέδων έχουν πρόβλημα», ενώ υπογράμμισε ως επίσης μείζονα προβλήματα αυτά του κυκλοφοριακού και των χώρων στάθμευσης.

Ως προς τα τελευταία, ο Στέλιος Αγγελούδης είπε ότι θα έπρεπε ήδη «να υπάρχει εντονότερη διεκδίκηση για λεωφορειολωρίδες, νέες γραμμές του Μετρό έπρεπε ήδη να σχεδιάζονται», ενώ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει αστυνόμευση για διπλοπαρκαρίσματα και τήρηση των όρων φορτοεκφόρτωσης σε ώρες που δεν επιτρέπεται».

«Η ομάδα του κ. Ζέρβα βλέπει ως δουλειά την δημοτική αρχή», είπε ο Στέλιος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι «έχει επιδοθεί σε μια σειρά από προσωπικές επιθέσεις, στις οποίες δεν θα συμμετάσχω και δεν θα απαντήσω, γιατί αντίπαλος μας δεν είναι ο κ. Ζέρβας, αλλά τα προβλήματα της πόλης».

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επεσήμανε στον ΑΝΤ1 ότι «έχω μια ισχυρή ομάδα ενεργών πολιτών, ανεξάρτητη, αδέσμευτη, με ανθρώπους από την Νέα Δημοκρατία, από την πρωτοβουλία του κ. Μποτάρη, από την προσπάθεια της κ. Νοτοπούλου και άλλους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τα κόμματα».





