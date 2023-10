Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκίνησε η διάθεσή του

Στην αγορά είναι από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή της πρεμιέρας.

Από 1,309 ευρώ το λίτρο ξεκινά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο άρχισε από σήμερα να διατίθεται στην αγορά.

Η τιμή στην πρεμιέρα της χειμερινής περιόδου είναι 10 λεπτά χαμηλότερη σε σύγκριση με την τιμή που διαμορφώθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η οποία προέκυψε ύστερα από επιδότηση στην αντλία που κατέβαλε ο κρατικός προϋπολογισμός και πρόσθετη επιδότηση από τα διυλιστήρια.

Η ΕΚΟ ανακοίνωσε χθες έκπτωση 5 % στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο έως και τις 17 Νοεμβρίου, με την οποία προκύπτει η τιμή του 1,309 ευρώ/λίτρο. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις.



Έκπτωση 10 ευρώ ανά 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης (1 λεπτό ανά λίτρο) για αγορές άνω των 1.000 λίτρων ανακοίνωσε η Shell με αφορμή την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου από σήμερα.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει διπλάσιους πόντους Smart (1 πόντος ανά λίτρο αντί για 0,5 πόντοι ανά λίτρο) για όλες τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης έως τις 30 Απριλίου 2024.

Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με όλες τις πιστωτικές κάρτες και να λάβουν έως 12 άτοκες δόσεις (ισχύει για πιστωτικές και όχι χρεωστικές κάρτες, για συναλλαγές από 250 ευρώ και άνω με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας ή από 301 ευρώ και άνω για τις υπόλοιπες τράπεζες..

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε η Coral - Shell Licensee συνεργάζεται σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και με τα Τραπεζικά Προγράμματα Πιστότητας της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας, προσφέροντας κέρδος έως 3% στις επιστροφές. Ενώ, όσοι καταναλωτές πραγματοποιήσουν αγορές πετρελαίου θέρμανσης 500 ευρώ και άνω από τα ίδια επιλεγμένα πρατήρια Shell, για το διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2022 με πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Yellow, θα έχουν κέρδος έως 6%.

