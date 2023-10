Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη στο Ζυγό και οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

Τα νέα από τη ζωδιακή επικαιρότητα και τις αποκαλύψεις του αστρολογικού χάρτη έφερε κοντά μας την Παρασκευή όπως και κάθε μέρα, η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό».

«Η νέα Σελήνη στο Ζυγό θέτει τα πράγματα επί νέας βάσεως, όπου το σημαντικότερο είναι να διαφυλάξουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς όσα νιώθουμε μέσα μας θα έρθουν στην επιφάνεια» είπε αρχικά η αστρολόγος.

«Παράλληλα, η συγκεκριμένη συναστρία είναι μια ιδανική ευκαιρία για να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε οικονομικά ζητήματα που αλλιώς μπορούν να αποτελέσουν πονοκέφαλο», είπε ακόμη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις λεπτομερείς αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

