Πολιτική

ΕΛΚ - Μητσοτάκης για Ισραήλ: Η ΕΕ πρέπει να έχει “ενιαία φωνή”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, στην διάρκεια τηλεδιάσκεψης των ηετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την ανεπιφύλακτη στήριξη στο Ισραήλ.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με αντικείμενο τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στο Ισραήλ και στο δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Επισήμανε ακόμη ότι οι κανόνες εμπλοκής ενός οργανωμένου κράτους δεν πρέπει να εξομοιώνονται με αυτούς μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να μιλάει με ενιαία φωνή σε ένα κρίσιμο ζήτημα περιφερειακής αλλά και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στην τηλεδιάσκεψη παρέστησαν ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου και η Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Βραυρώνα

Στέφανος Κασσελάκης: Ομιλία στο Queen’s College Νέας Υόρκης (βίντεο)

ΥΠΕΞ – Ισραήλ: Η Ελλάδα μεταξύ των πρώτων χωρών που ολοκλήρωσαν τον επαναπατρισμό πολιτών