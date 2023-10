Πολιτική

Εκλογές - Μπακογιάννης: ο Δούκας, η Κούρτοβικ, ο “Μεγάλος Περίπατος” και οι κάμερες (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Μπακογιάννης για την πολιτική προστασία, τα 41 ευάλωτα σημεία στην Αθήνα, αλλά και την κυβερνητική ρύθμιση για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Εμείς δεν περιμέναμε την κακοκαιρία και τον Ντάνιελ για να πάρουμε μέτρα, ξέρουμε ότι έχουμε μείνει πίσω για δεκαετίες, αλλά έχουμε κάνει έργα και υπάρχει σχέδιο για να προστατεύσουμε την πόλη», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Κώστας Μπακογιάννης.

Συνομιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τον β’ γύρο των εκλογών για τον Δήμο Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε στο ζήτημα της σύγχυσης αρμοδιοτήτων, αναφέροντας «Είναι ο Δήμος Αθηναίων υπεύθυνος για την πόλη; Είναι; Τότε πρέπει να έχει και όλη την ευθύνη των αρμοδιοτήτων. Αυτό δεν είναι αιχμή για κανέναν. Είναι μια κυβερνητική ρύθμιση της οποίας η ώρα έχει έρθει. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο; Τώρα ισχύει το “αν δεν αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε”».

Συμπλήρωσε ότι «έχουμε χαρτογραφήσει 41 σημεία σε 41 γειτονιές, που είναι ευάλωτα και επικίνδυνα. Κάποια τα έχουμε ήδη αντιμετωπίσει. Κάποια, τα έχουμε δρομολογήσει. Κάποια είναι στον σχεδιασμό μας για την επόμενη 5ετία. Βήμα - βήμα προχωράμε…».

Ο Κώστας Μπακογιάννης ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις για τον Μεγάλο Περίπατο και την επίθεση που δέχθηκε από τον ανθυποψήφιο του Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε εξοργισμένος ως καθηγητής για τον Μεγάλο Περίπατο τον οποίο αποκάλεσε «μια απλή διαπλάτυνση», που μάλιστα έχει πρόβλημα με τη κλίση στο αριστερό κομμάτι και υποστήριξε πως έγινε χωρίς σχέδιο, πως «ούτε ποδηλατοδρόμος υπάρχει ούτε κάτι άλλο εξεζητημένο», ότι προκαλεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και μάλιστα δεσμεύτηκε πως θα διανοίξει την Βασιλίσσης Όλγας

Αποκρινόμενος είπε δηκτικά ότι «Το σχέδιο το κατήρτισαν συνάδελφοί του κ. Δούκα από το Πολυτεχνείο. Ο ποδηλατοδρόμος αφαιρέθηκε για να συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο οι συνάδελφοί του κ. Δούκα». Τόνισε ότι «είναι καρφί στο μάτι μου ο Μεγάλος Περίπατος», υποστήριξε δε ότι «αν κατέβετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα δείτε ότι ανταμείβει, με πράσινο και μεγαλύτερη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, που δεν υπήρχαν».

Σχετικά με την ασφάλεια και την θέση του για τις κάμερες, ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ότι «είναι καιρός να αποκτήσουμε κι εμείς κάμερες στο κέντρο της Αθήνας. Το έχουν κάνει Λονδίνο και Παρίσι που έχουν κεντροαριστερούς δημάρχους. Υπάρχει φυσικά το πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Αν γίνει ένα έγκλημα τι κοιτάμε; Τις ιδιωτικές κάμερες. Οι κάμερες μπορεί να χρησιμεύσουν και στην πολιτική προστασία. Παράλληλα έχουμε πει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση στην Αθήνα. Η δημοτική αστυνομία είναι για την ήπια παραβατικότητα και η αστυνομία για την εγκληματικότητα και η καθεμία πρέπει να δρα στον τομέα της. Για αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει πρόληψη και να λειτουργήσει ο αστυνομικός της γειτονιάς».

Τέλος, ερωτηθείς για την εκλογή της συνηγόρου του δολοφόνου του πατέρα του, του Δημήτρη Κουφοντίνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης είπε για την Ιωάννα Κούρτοβικ πως «Ως Δήμαρχος οφείλω να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να προσωποποιώ τις διαφορές. Ακόμη και ο χειρότερος εγκληματίας δικαιούται συνηγόρου και υπερασπίσεως. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία εκφράζει μια αντίληψη που κρατάει την πόλη πολύ πίσω, στο σκοτάδι».

Συμπληρωματικά ανέφερε πως «είναι κάτι που με στεναχώρησε προχθές στο debate, όσο κι αν χάρηκα που το κάναμε. Θεώρησα ότι θα ήταν μία ευκαιρία να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε στα βασικά με τον κ. Δούκα. Διότι η Δημοκρατία είναι ένα σκληρό πολίτευμα, δεν υπάρχει “καφές με ολίγη”, δεν υπάρχουν εκπτώσεις και συμψηφισμοί όταν μιλάμε για τον φασισμό, τη βία, το μίσος. Έθεσα ερωτήματα, τι θα κάνουμε με τον Λόφο του Στρέφη; Θα προχωρήσουμε με το έργο; Κι ας δεχόμαστε ύβρεις και προπηλακισμούς. Με το Πάρκο Δρακόπουλου, τι θα γίνει; Με το Μετρό στα Εξάρχεια; Μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί;», αναρωτήθηκε και κατέληξε: «Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι κλείνει το ένα μάτι στον ένα ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κλείνει το άλλο μάτι στον άλλο ΑΝΤΑΡΣΙΑ -είναι και δύο άλλωστε- και τα δύο μάτια μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι η Αθήνα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά».





