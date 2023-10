Πολιτική

Εκλογές - Ζέρβας: ο Αγγελούδης έλειπε χρόνια από την Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει τι κάναμε (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κωνσταντίνος Ζέρβας για την καθαριότητα και τους χώρους πρασίνους στην πόλη, το Μετρό και τον ΟΑΣΘ, αλλά και τις χιλιάδες νέες θέσεις στάθμευσης.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν την Παρασκευή ο εκ των διεκδικητών του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον β’ γύρο των εκλογών, αυτήν την Κυριακή, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Αναφερόμενος στην άρνηση του του Στέλιου Αγγελούδη για τηλεμαχία, ο κ. Ζέρβας είπε «οι πολίτες της Θεσσαλονίκης δεν είχαμε το προνόμιο που ειχαν οι πολίτες της Αθήνας, να έχουμε ένα debate και να βρεθούμε με τον κ. Αγγελούδη ενώπιος ενωπίω».

Απαντώντας σε αιχμές που άφησε από το ίδιο βήμα ο ανθυποψήφιος του για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 24 ώρες νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είπε ότι «η Θεσσαλονίκη έχει ένα πρόβλημα με το πράσινο. Φρόντισα να γίνουν 3.500 δεντροφυτεύσεις, δεν υπάρχει ούτε μια κενή δεντροδόχος, αλλάξαμε και τα δέντρα που ήταν ασθενή, παρά τις λυσσαλέες αντιδράσεις από συλλογικότητες…».

Προσέθεσε πως «σχεδιάσαμε δυο μεγάλα πάρκα: ένα στα ανατολικά της πόλης, έκτασης 160 στρεμμάτων και ένα στα δυτικά, έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων».

Αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, ο κ. Ζέρβας παραδέχτηκε ότι «τα χρόνια τα προηγούμενα της πανδημίας, σε ένα χρονικό σημείο υπήρχε ένα πρόβλημα με την καθαριότητα. Ήδη είμαστε στην πορεία υλοποίησης ενός σχεδίου, ώστε αυτό στο οποίο υπήρξε κάποια στιγμή ένα πρόβλημα, να το ξεπεράσουμε και να έχουμε μια λύση που ταιριάζει σε μια ελκυστική, σύγχρονη πόλη».

«Ο κ. Αγγελούδης έλειπε πολλά χρόνια από την Θεσσαλονίκη και δεν είδε τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει», απάντησε στα πυρά του έτερου διεκδικητή του δημαρχιακού θώκου αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη θέσεων στάθμευσης στην πόλη, συμπληρώνοντας ότι «η Θεσσαλονίκη δεν έχει εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Εμείς «τρέξαμε» το Μετρό και αλλαγές στον ΟΑΣΘ. Κάποιοι άλλοι, που είναι σήμερα με τον κ. Αγγελούδη, έκαναν προσφυγές και στέρησαν από τους Θεσσαλονικείς να είναι ήδη έτοιμο το μετρό».

Επεσήμανε πως «εμείς δημιουργήσαμε 1500 θέσεις στάθμευσης. Εμείς προχωρήσαμε και το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που έχει διπλασιαστεί για να μπορέσει ο Θεσσαλονικιός και ο επισκέπτης να έχει εναλλακτικά μέσα μετακίνησης. Πραγματικά, δεν παρέλαβα ούτε σχέδια ούτε λύσεις για τα προβλήματα της πόλης. Στα τέσσερα προηγούμενα χρόνια τα προβλήματα είτε λύθηκαν είτε δρομολογήθηκαν, ώστε η πόλη να μην έχει να ζηλέψει τίποτα».

