Εκλογές - Μητσοτάκης: Στήριξη σε Αγοραστό και Μέτιο (εικόνες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε περιοδεία σε Έβρο και Θεσσαλία για να στηρίξει τους υποψήφιους περιφερειάρχες Χρήστο Μέτιο και Κώστα Αγοραστό αντίστοιχα.

-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσκεψή του στον Έβρο και τη στήριξή του απο την Αλεξανδρούπολη στον Χρήστο Μέτιο, επισκέφθηκε την Λάρισα, για να στηρίξει τον υποψήφιο περιφερειάρχη θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό. Ο πρωθυπουργός έδωσε τη στήριξή του στους δύο υποψήφιους περιφερειάρχες εν όψει του δέυτερου γύρου αυτοδιοικητικών εκλογών που θα πραγματοποιηθουν την Κυριακή.

"Στηρίζω ανεπιφύλακτα, ξεκάθαρα, χωρίς κανέναν αστερίσκο, την υποψηφιότητα του Κώστα Αγοραστού, για να συνεχίσει το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και δύο θητείες" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε από την Λάρισα την οποία επισκέφθηκε προκειμένου να στηρίξει την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών, στην οποία ήταν παρών και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Λάρισας Θ. Μαμάκος ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και οι βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ, καθώς και η υποψήφια Περιφερειάρχης Ελ. Τζανακούλη, που ανακοίνωσε τη στήριξή της στον Κ. Αγοραστό.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κακοκαιρία που έπληξε τη Θεσσαλία, έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, και είπε ότι έως σήμερα έχουν εκταμιευθεί παραπάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 14.000 δικαιούχους "που είδαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, την παραγωγή τους, τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται από την πλημμύρα".

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε με πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς του "Ιανού" επισημαίνοντας ότι επιταχύνθηκε η διαδικασία της κρατικής αρωγής και ξεκαθάρισε ότι ο κάθε πολίτης ο οποίος δικαιούται στήριξη θα την έχει από την ελληνική πολιτεία.

"Είναι προσωπική μου δέσμευση για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε μαζί όλα όσα χάθηκαν τις πολύ δύσκολες μέρες αυτής της πρωτοφανούς πλημμύρας" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι κατάφερε να εξασφαλίσει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία θα ανακατευθυνθούν για να ξαναφτιαχτούν καλύτερα όλες οι υποδομές που καταστράφηκαν.

"Όπως φτιάξαμε το ορεινό δίκτυο της Αργιθέας και άντεξε βασικά στη θεομηνία και οι γέφυρες που φτιάξαμε άντεξαν και αυτές, όπως άντεξαν και πολλά από τα σημαντικά έργα τα οποία είχαν γίνει μετά τον "Ιανό", έτσι θα ξαναφτιάξουμε τα οδικά μας δίκτυα, θα ξαναφτιάξουμε τις γέφυρές μας, θα ξαναφτιάξουμε τα τρένα μας. Θα τα ξαναφτιάξουμε με άλλους κανόνες ανθεκτικότητας, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι πια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την κλιματική κρίση, η οποία είναι ήδη εδώ" είπε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε επίσης ότι στη Θεσσαλία και στην Περιφέρεια έγιναν πολλά πράγματα τα οποία μερικές φορές δεν αναγνωρίστηκαν, εξέφρασε την κατανόηση του για την οργή μετά από μια μεγάλη καταστροφή, που ενδεχομένως να ξεπερνάει τις δυνατότητες όλων μας, αλλά όπως είπε "δεν θέλω, όμως, φίλες και φίλοι, μία στιγμή, μια φυσική καταστροφή, να ακυρώσει ένα σημαντικότατο έργο το οποίο έκανε η Περιφέρεια όλα τα περασμένα χρόνια. Θα ήταν άδικο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο".

Τέλος, ο κ.Μητσοτάκης επισήμανε ότι έχει μεγάλη σημασία την επόμενη μέρα να μπορεί η κυβέρνηση να συνεργαστεί με Περιφερειάρχες και με Δημάρχους οι οποίοι να συμμερίζονται το αναπτυξιακό της όραμα, αλλά όπως είπε "χρέος μας είναι να συνεργαστούμε με όλους, αυτό επιτάσσει ο θεσμικός μας ρόλος. Έχουμε, όμως, πολιτική προτίμηση σαφή. Δεν την κρύψαμε, δεν κρυφτήκαμε στα δύσκολα".

Από την πλευρά του ο Κώστας Αγοραστός σημείωσε μεταξύ άλλων:

"Την Κυριακή ξημερώνει μια άλλη μέρα για τη Θεσσαλία. Μέρα της δημιουργίας, με το σχέδιο, το πρόγραμμα που έχουμε για κάθε άνθρωπο, για κάθε Θεσσαλή και για κάθε Θεσσαλό. Για τον μαθητή, τον φοιτητή, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον ψαρά, τον μελισσοκόμο, τον υγειονομικό. Για καλύτερη υγεία, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για όλες και όλους μαζί, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς".

