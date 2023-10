Κοινωνία

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: φοιτητές προσφέρουν εθελοντικά στους πληγέντες

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έμπρακτη συμπαράσταση καθηγητών και φοιτητών προς τους πλημμυροπαθείς.

Σε ομόφωνο ψήφισμα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκφράζεται η αμέριστη συμπαράστασή της στους γεωργούς και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις θεομηνίες καταιγίδα Daniel και Elias.

«Η Σχολή και τα Τμήματα που την απαρτίζουν θα βρίσκονται στη διάθεση των πληγέντων συμπολιτών μας αφιλοκερδώς για την παροχή οιασδήποτε πληροφόρησης-ενημέρωσης που άπτεται των γνωστικών αντικειμένων της Σχολής μας», τονίζεται επίσης στο ίδιο ψήφισμα όπως και τα παρακάτω:

«Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλα τα αντικείμενα του πρωτογενούς τομέα (φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, ιχθυοκαλλιέργεια, αγροτεχνολογία, επιστήμη τροφίμων και περιβάλλον) και θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών διοίκησης σε όλα τα επίπεδα για να συμβάλει με την άριστη τεχνογνωσία που διαθέτει για την ανάταξη της Θεσσαλίας».

Οι δυο κακοκαιρίες προκάλεσαν ισχυρό πλήγμα και στις υποδομές των περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας, σε δρόμους και γέφυρες.

Τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεχίζουν να επιχειρούν σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία, όπου υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα αλλά και δυνατότητα πρόσβασης, με αποκατάσταση βατότητας, ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμό γεφυρών από φερτά υλικά.

Παράλληλα σχεδιάζονται να πάρουν σάρκα και οστά το επόμενο χρονικό διάστημα διάφορα αντιπλημμυρικά έργα. Σε αυτή την προοπτική, όπως ανακοινώθηκε, εντάσσεται το πρώτο από τα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Τρικκαίων σε περιοχές που πλημμύρισαν εντός των Τρικάλων.

Πρόκειται για την περιοχή της Μπάρας, όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα από τις βροχοπτώσεις. Οι μηχανικοί πραγματοποίησαν πρόσφατα τις αυτοψίες και οι πρώτες παρεμβάσεις ξεκίνησαν ήδη, πριν την επέλαση του Elias. Πλέον το έργο ξεκινά ολοκληρωμένα είναι ουσιαστικά τριπλό και αφορά σε κατασκευή συλλεκτήρα, με τα απαραίτητα φρεάτια, αντικατάσταση αγωγού δικτύου ομβρίων, ολοκλήρωση κατασκευής αγωγού παραπλεύρως περιφερειακής οδού.

Ταυτοχρόνως, υλοποιούνται και τα συνοδά έργα, που αφορούν σε μικρότερες παρεμβάσεις στην περιοχή.

