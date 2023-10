Κόσμος

Ρωσία - Ναβάλνι: Συνελήφθη δικηγόρος του φυλακισμένου πολιτικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας αποφάσισε την προφυλάκιση του δικηγόρου του φυλακισμένου Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, του Ίγκορ Σεργκούνιν. Πόσο θα κρατηθεί φυλακισμένος και με ποια κατηγορία

-

Το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας αποφάσισε την προφυλάκιση του δικηγόρου του φυλακισμένου Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, του Ίγκορ Σεργκούνιν, για διάστημα δύο μηνών, με την κατηγορία της συμμετοχής σε «εξτρεμιστική οργάνωση».

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στα διαμερίσματα των δικηγόρων του Ναβάλνι, Βαντίμ Γκόμπζεφ και Αλεξέι Λίπστερ. Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής του νομικού τμήματος της ομάδας του Ναβάλνι, ο Βιτσισλάβ Γκιμάντι. Οι έρευνες στα σπίτια τους πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την υπόθεση περί συμμετοχής σε εξτρεμιστική οργάνωση, ενώ οι δικηγόροι θεωρούνται ύποπτοι συμμετοχής, γράφει ο Γκιμάντι.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Mediazona, έρευνα πραγματοποιείται επίσης στην ένωση «Ντάλετ» της Μόσχας, στην οποία συμμετέχουν οι δικηγόροι του Ναβάλνι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα διεξάγεται επίσης στο πλαίσιο της υπόθεσης για συμμετοχή σε εξτρεμιστική οργάνωση. Στο συμβούλιο της ένωσης συμμετέχουν ο Σεργκούνιν, ο Λίπστερ και μια άλλη δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπιση του Ναβάλνι, η Όλγκα Μιχαήλοβα (δεν βρίσκεται στη Ρωσία), ανέφερε ο ιστότοπος OVD-Info.

«Ο κύριος σκοπός αυτών των ερευνών είναι να μείνει ο Αλεξέι χωρίς νομική υποστήριξη και επικοινωνία με τον κόσμο», έγραψε ο συνεργάτης του Ναβάλνι, ο Γκεόργκι Αλμπούροφ.

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας άλλος υποστηρικτής του πολιτικού, σημείωσε ότι ο Ναβάλνι θα πρέπει σύντομα να μεταφερθεί σε αποικία ειδικού καθεστώτος – «σε ένα άγνωστο μέρος». «Αυτό είναι ένα τρομερό βήμα προς την πλήρη απομόνωσή του», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές βροχές το Σάββατο

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός νταλίκας (εικόνες)

Γάζα: εγκατέλειψαν τα σπίτια τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (εικόνες)