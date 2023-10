Αθλητικά

Μέση Ανατολή - FIFA: Ο Ινφαντίνο καλεί Παλαιστίνη και Ισραήλ σε εξομάλυνση

«Ο κόσμος του ποδοσφαίρου επιθυμεί να επιβεβαιώσει την αλληλεγγύη του για τον λαό του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και για όλα τα αθώα θύματα που πλήρωσαν ένα τρομερό τίμημα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της FIFA

Σε επιστολή με αποδέκτες τους προέδρους της παλαιστινιακής και ισραηλινής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, κάλεσε τις δύο πλευρές σε εξομάλυνση, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και την ισραηλινή απάντηση, που ακολούθησε.

«Η FIFA συμμερίζεται τις εκκλήσεις για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και για άμεση ανακούφιση από τα δεινά του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού», έγραψε ο πρόεδρος της FIFA και πρόσθεσε:



«Ο κόσμος του ποδοσφαίρου επιθυμεί να επιβεβαιώσει την αλληλεγγύη του για τον λαό του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και για όλα τα αθώα θύματα που πλήρωσαν ένα τρομερό τίμημα».

Υπενθυμίζεται ότι η UEFA ανέβαλε τις αναμετρήσεις της εθνικής Ισραήλ με το Κόσοβο και την Ελβετία, για τα προκριματικά του Euro 2024, ενώ η εθνικής ομάδα της Παλαιστίνης, αποχώρησε από το Merdeka Cup, ένα φιλικό τουρνουά, που θα διεξαχθεί στην Μαλαισία.

