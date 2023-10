Υγεία - Περιβάλλον

Κατάλυση της Κολπικής Μαρμαρυγής: Ελαχιστοποίηση των επεισοδίων και νέες διαστάσεις στην καρδιαγγειακή θεραπευτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφουν οι καρδιολόγοι Μιχαήλ Κουτούζης (Διευθυντής) και Κωνσταντίνος Βλάχος (Συνεργάτης), της Ζ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

-

Κολπική Μαρμαρυγή: Ένα Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας στο προσκήνιο

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί μια αρρυθμία της καρδίας που έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Με εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο να πάσχουν από αυτήν την ασθένεια, η κολπική μαρμαρυγή επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων.

Με την προβλεπόμενη αύξηση της προσδόκιμου επιβίωσης και της γήρανσης του πληθυσμού, αναμένεται να αυξηθεί ο επιπολασμός της ασθένειας τα προσεχή έτη. Αυτό οφείλεται επίσης στην αυξημένη εμφάνιση παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία και η υπέρταση, που συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης. Πέραν των φυσικών συνεπειών, η οικονομική επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής είναι αξιοσημείωτη. Η αυξημένη απαίτηση υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν την ασθένεια έχει ως αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του συστήματος υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα και η επιστημονική κοινότητα επενδύουν στην εξεύρεση προηγμένων θεραπειών και στρατηγικών πρόληψης. Η εξέλιξη των θεραπευτικών προσεγγίσεων αλλά και η ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμη προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος υγείας.

Η σύνδεση της κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) με σοβαρές επιπλοκές, όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια, αναδεικνύει την επιβαλλόμενη ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, η ιατρική διαχείριση, ο έλεγχος του ρυθμού και η αντιπηκτική αγωγή αποτελούν τους αρχικούς πυλώνες της θεραπείας. Πέραν όμως των παραπάνω, η κατάλυση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη πτυχή της διαχείρισης της αρρυθμίας, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η δυναμική της επιστήμης στην καρδιολογία παραμένει ζωτική, με τις εξελίξεις στον τομέα να αποτελούν οδηγό για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της ΚΜ. Η κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής αποκτά νέα διάσταση, εναρμονίζοντας τη θεραπεία με τις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών.

Κατάλυση-Ηλεκτρική απομόνωση πνευμονικών φλεβών

Η επέμβαση της κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένων καθετήρων. Αυτοί εισάγονται διαμέσου περιφερικών φλεβών και φθάνουν ανώδυνα στην καρδιά, στον δεξιό κόλπο. Μέσω μεσοκολπικής διαφραγματοστομίας, αποκτάται πρόσβαση στον αριστερό κόλπο, όπου εντοπίζονται οι πνευμονικές φλέβες και οι εστίες που προκαλούν την κολπική μαρμαρυγή. Μέσω ειδικών καθετήρων, δημιουργούνται ελεγχόμενες βλάβες προκειμένου να απομονωθούν ηλεκτρικά οι πνευμονικές φλέβες από τον αριστερό κόλπο. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 1-2 ώρες.

Εξατομικεύοντας τη Θεραπεία

Η κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για κάθε ασθενή. Εάν παρατηρηθεί εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, μπορεί να απαιτηθεί μια δεύτερη επέμβαση με σκοπό να προκληθούν επιπρόσθετες βλάβες στον αριστερό κόλπο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, πέρα από τις επεμβατικές θεραπείες, η αντιπηκτική αγωγή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή.

Στη Διασταύρωση της επιστήμης και της πράξης

Οι τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής διαρκώς βελτιώνονται, ανοίγοντας νέες προοπτικές στην αρρυθμιολογία. Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών και η εισαγωγή νέων καθετήρων και συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της επέμβασης. Σήμερα, οι ασθενείς έχουν στη διάθεσή τους τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής:

RF ablation (radiofrequency ablation) Κρυοπηξία (Cryoballoon ablation) Pulsed Field Ablation (PFA)

Καθεμία από αυτές τις τεχνολογίες προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για προσαρμοσμένες λύσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες αυτές οι τεχνικές πραγματοποιούνται με την επίβλεψη της Ζ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, υπό την διεύθυνση του κ. Μιχάλη Κουτούζη, που διακρίνεται για την τεράστια εμπειρία του στην Επεμβατική Καρδιολογία.

Η κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής ανοίγει νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση της αρρυθμίας και δίνει νέα ελπίδα σε ασθενείς που πάλευαν με τις επιπτώσεις της. Καθώς η επιστήμη συναντά την πράξη, η θεραπευτική προοπτική γίνεται πραγματικότητα και διαμορφώνει ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Με τον ενισχυμένο ρόλο της κατάλυσης στην διαχείριση της αρρυθμίας και τον ολιστικό προσανατολισμό στην περίθαλψη των ασθενών, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση που μπορεί να αναμορφώσει το μέλλον της αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βλάχος, έμπειρος Καρδιολόγος και Ειδικευμένος Αρρυθμιολόγος, με εξειδίκευση στην Ηλεκτροφυσιολογία (Hopital Cardiologique du Haut Leveque – CHU de Bordeaux, IHU Liryc) πρωτοπορεί στον χώρο της αρρυθμιολογίας, δημιουργώντας νέες ελπίδες για τους ασθενείς και προωθώντας την εξέλιξη της θεραπευτικής προσέγγισης.

*Άρθρο των Κωνσταντίνου Βλάχου, Καρδιολόγου – Αρρυθμιολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη Ζ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ και Μιχαήλ Κουτούζη, Καρδιολόγου, Διευθυντή Ζ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.