Ισραήλ: Νέο τελεσίγραφο για εκκένωση της Γάζας

Μέχρι πότε θα πρέπει οι άμαχοι να εγκταταλείψουν την περιοχή προς το νότο από τη μία και μόνη ασφαλή διαδρομή.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι οι άμαχοι που παραμένουν στο βόρειο μέρος της λωρίδας της Γάζας έχουν προθεσμία από τις 10.00 μέχρι και τη 13.00 να μεταφερθούν προς το νότο για την ασφάλειά τους. Σύμφωνα με το νέο τελεσίγραφο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα μόνο δρόμο από την Μπέιτ Χανούν προς την Χαν Γιουνίς, τη μόνη δηλαδή διαδρομή η οποία θα εξαιρείται από τις επιθέσεις του στρατού το συγκεκριμένο 3ωρο.

Πρόκειται για το τρίτο συνολικά τελεσίγραφο του Ισραήλ προς τους αμάχους της Γάζας. Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο πόσοι άνθρωποι μετακινούνται από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας προς τα νότια, αλλά σύμφωνα με την υπηρεσία παροχής βοήθειας του ΟΗΕ που δρα εντός της επικράτειας, πρόκειται για μια νέα «Έξοδο».

«Αυτό είναι το χειρότερο που έχουμε δει ποτέ, αυτό αγγίζει πάτο. Αυτή είναι η Γάζα που σπρώχνεται σε μια άβυσσο, υπάρχει τραγωδία που εκτυλίσσεται καθώς ο κόσμος παρακολουθεί. Αυτό είναι η Γάζα» δήλωσε το στέλεχος του ΟΗΕ Juliette Touma στο BBC και προσέθεσε: «Ο κόσμος φεύγει. Όσοι μπορούν, με τα αυτοκίνητά τους, άλλοι περπατούν, άλλοι κουβαλούν στρώματα. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος».

