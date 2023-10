Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Άρης στον Σκορπιό και οι εβδομαδιαίες προβλέψεις (βίντεο)

Τι πολυπόθητες προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, έκανε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» της Κυριακής.

"Έχει μπει ο Άρης στον Σκορπιό και έχουν αρχίσει τα δύσκολα, όμως έγινε μια νέα Σελήνη στον Ζυγό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε νέες σχέσεις και συνεργασίες που σε βάθος χρόνου θα είναι πάρα πολύ καλές" είπε αρχικά η αστρολόγος.

"Στις 22 μας πέφτει μία πολύ ωραία όψη με την Αφροδίτη που σημαίνει ότι σχέσεις, οικονομικά και συνεργασίες θα πάνε καλύτερα", συνέχισε.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

