Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Σύγχρονα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Δείτε πόσο πιο ασφαλής θα ήταν η ζωή όλων, αν περισσότεροι ανάμεσά μας είχαν την εκπαίδευση για ΚΑΡΠΑ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς απευθύνει έκκληση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευσης όλων στην ΚΑΡδιοΠνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α).

Το φετινό μήνυμα θυμίζει σε όλους ότι ‘’Δύο χέρια μπορούν να σώσουν μια ζωή". Είναι ανησυχητικό το γεγονός, ότι, στις δέκα καρδιακές ανακοπές που συμβαίνουν, ποσοστό λιγότερο από το 20% των παρευρισκόμενων μπορούν να παρέχουν Πρώτες Βοήθειες Βασικής Υποστήριξης Ζωής. Το ποσοστό αυτό δε, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ μικρότερο, αγγίζοντας το 5%. Εάν τα ποσοστά αυτά μπορούσαν, μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης, να βελτιωθούν σε κάθε χώρα, θα μπορούσαν να σώζονται εκατοντάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο, μετά από αιφνίδιες καρδιακές ανακοπές που συμβαίνουν εκτός νοσοκομείου.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου εκπαιδευτών και παρόχων πρώτων βοηθειών, και σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Κέντρο Αναφοράς για την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών (GFARC), στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών, με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούμε να λάβουμε την πολύτιμη αυτή εκπαίδευση, μπορούμε να απευθυνόμαστε στην Υπηρεσία Αγωγής Υγείας της οργάνωσης, στο τηλ. 2108227438 ή το mail healtheducation@redcross.gr .

