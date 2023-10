Κόσμος

Ισραήλ: Πλήρης εκκένωση της Σντερότ (βίντεο)

Συνεχώς ηχούν οι σειρήνες στην ισραηλινή πόλη που βρίσκεται στα σύνορα με τη Γάζα. Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στην πόλη – «φάντασμα».

Τρία λεωφορεία, με καμιά πενηνταριά επιβάτες το καθένα, περιμένουν έξω από ένα σχολείο στο κέντρο του Σντερότ και ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. Οι κάτοικοι αυτής της ισραηλινής πόλης, που δέχτηκε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καλούνται σήμερα να την εκκενώσουν.

Ενώ οι σειρήνες ηχούν συνεχώς, προειδοποιώντας για ρουκέτες από τη γειτονική Λωρίδα της Γάζας, οι λίγοι κάτοικοι που απέμειναν στο Σντερότ βγαίνουν στους δρόμους αντί να πάνε στα καταφύγια. Προορισμός τους, τα ξενοδοχεία του Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νοτιότερο άκρο του Ισραήλ. Κάποιοι κατευθύνονται στην Ιερουσαλήμ, άλλοι στο Τελ Αβίβ.

Ο Μορντεχάι Μπαρσεσέτ, 57 ετών, λέει ότι «αντιστάθηκε» επί μια εβδομάδα αλλά τελικά πείστηκε να φύγει στο Εϊλάτ. «Φοβόμαστε να μείνουμε εδώ. Μέρα και νύχτα κασάμ (ρουκέτες) και εκρήξεις. Κοιμόμαστε μία ώρα, κρυβόμαστε στο καταφύγιο, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, να ξυριστούμε», λέει.

Το Σντερότ, μια πόλη 30.000 κατοίκων, είναι στόχος εδώ και χρόνια των ρουκετών που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας. Στις 7 Οκτωβρίου, όπως και άλλες κοινότητες που συνορεύουν με τον παλαιστινιακό θύλακα, δέχτηκε την επίθεση ενόπλων μελών της Χαμάς που σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους στον δρόμο, στα καταφύγια, στα σπίτια τους. Πολλοί απήχθησαν και οι οικογένειές τους δεν έχουν καμία πληροφορία για την τύχη τους.

Σήμερα το πρωί, στους έρημους δρόμους κυκλοφορούσαν μόνο μερικοί αστυνομικοί.

Ο δήμος τόνισε ότι η εκκένωση δεν είναι υποχρεωτική αλλά «συστήνεται θερμά» ενόψει της χερσαίας επιχείρησης του στρατού στη Γάζα. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης περίπου οι μισοί κάτοικοι είχαν ήδη φύγει από την πόλη μετά τις 7 Οκτωβρίου.

«Θα πάμε στο Εϊλάτ, θα επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν. Το Σντερότ είναι το σπίτι μας. Είναι σκληρό, φοβόμαστε σε κάθε συναγερμό, πρέπει να φύγουμε, είναι προτιμότερο για τα παιδιά», είπε η 50χρονη Έλεν Αφτεκέρ, προτού να επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο.

Η Σμιρίτ Έντρι γέννησε πριν από τρεις ημέρες στο νοσοκομείο της Ασκελόν. Η νεογέννητη κόρη της νοσηλεύεται στην εντατική και την προσέχει ο μπαμπάς της γιατί η Σμιρίτ θα πρέπει να συνοδεύσει τα άλλα τρία παιδιά της στον νότο, στην ασφάλεια. «Θα επιστρέψω στο νοσοκομείο, θα εναλλασσόμαστε», εξήγησε.

