Εκλογές - Εκτίμηση ΥΠΕΣ: Ποιοι κερδίζουν στις 6 Περιφέρειες

Σε τρεις Περιφέρειες τα αποτέλεσμα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, ενώ στις υπόλοιπες τρεις υπάρχει πλέον φαβορί.

Στη Θεσσαλία προηγείται ο Δημήτρης Κουρέτας έναντι του Κώστα Αγοραστού. Με καταμετρημένο το 28% των ψήφων λαμβάνει ποσοστό 57,25% ενώ ο σημερινός περιφερειάρχης 42,75%.

Ελαφρύ προβάδισμα στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ο Δημήτρης Πτωχός έναντι του Πέτρου Τατούλη. Με ενσωματωμένο το 35% των εκλογικών τμημάτων λαμβάνει ποσοστό 51,78% έναντι 48,22% του συνυποψηφίου του.

Σε ντέρμπι εξελίσσονται οι εκλογές στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Στη πρώτη ο Χριστόδουλος Τοψίδης προηγείται με 50,97% ενώ ο σημερινός περιφερειάρχης έχει αποσπάσει το 49,03% των ψήφων (ενσωμάτωση 45%). Στη δεύτερη ο νυν περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης έχει λάβει μέχρι τώρα (ενσωμάτωση 46%) ποσοστό 52,58%, ενώ ο Αλκιβιάδης Στεφανής το 47,42%.

Ο Ιωάννης Τρεπεκλής εξασφαλίζει σαφές προβάδισμα στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 25% των εκλογικών τμημάτων λαμβάνει το 67,20% των ψήφων έναντι 32,79% της νυν περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου.

Στη Δυτική Μακεδονία προηγείται ο Γιώργος Αμανατίδης με 55,92% έναντι 44,08% του νυν περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη (ενσωμάτωση 50%).

