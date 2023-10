Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Τα πολιτικά αποτελέσματα βγήκαν την πρώτη Κυριακή (βίντεο)

Πως χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής των εκλογών για την ΝΔ. Ποιο μήνυμα έστειλε σε αρχηγούς κομμάτων, χωρίς να τους κατονομάσει.

«Έχουμε στηρίξει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού και προσμένουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική συνεργασία με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες και δημάρχους. Ως προς τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της Κυριακής σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για την ΝΔ. Θέλω να θυμίσω όμως ότι τα πολιτικά συμπεράσματα ως προς την κατανομή των δυνάμεων των κομμάτων ουσιαστικά βγήκαν την προηγούμενη Κυριακή. Είναι σαφές ότι υπήρξε μια αντισυσπείρωση πολλών δυνάμεων απέναντι σε υποψηφίους της ΝΔ. Στο κάτω κάτω η ΝΔ πήρε 41% και όχι 51% και προφανώς το βήμα αυτό για πολλούς υποψηφίους που στηρίχθηκαν από την ΝΔ από το 41% στο 51% δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο» είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αυτοδιοίκητων εκλογών.

«Επίσης θέλω να επισημάνω ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλή η συμμετοχή σε αυτή την κάλπη, κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Από εκεί και πέρα ως προς τα πολιτικά μηνύματα ένα θα πω μόνο. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γειωμένα στη γη. Να λαμβάνει τα πολιτικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή και να αγωνίζεται με όλες της τις δυνάμεις για να βελτιώνει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με έμφαση στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα» προσέθεσε.

Επίσης είπε ότι «στο πολιτικό πρόταγμα για όσους σπεύδουν να πανηγυρίσουν βγάζοντας ενδεχομένως συμπεράσματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές πολιτικές ισορροπίες να θυμίσω ότι είχαμε εθνικές εκλογές πριν από 3 μήνες στις οποίες κατεγράφη με απόλυτη σαφήνεια η δύναμη των κομμάτων».

«Εύχομαι και πάλι καλή αρχή σε όλους τους νέους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες και όπως είπα η κυβέρνηση είναι εδώ για να συνεργαστεί μαζί τους» σημείωσε.

