Εκλογές – Κουρέτας: Θα βάλω όλες τις δυνάμεις μου να κλείσω τις πληγές στη Θεσσαλία

Ο εκλεγμένος περιφερειάρχης Θεσσαλίας έκανε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Την πρώτη δήλωσή του έκανε ο νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, χωρίς όμως πανηγυρισμούς, όπως δήλωσε.

«Πριν από μία εβδομάδα στην ίδια θέση σας είπα ότι, η πρόταση που κάνουμε είναι αναπτυξιακή.

Σήμερα αυτήν τη νίκη δεν μπορώ να την πανηγυρίσω, γιατί η Θεσσαλία είναι μία πληγή. Θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις για να κλείσω αυτές τις πληγές

Συγχαίρω τον Κώστα Αγοραστό, ήταν ένας ισχυρός αντίπαλος και το προεκλογικό κλίμα ήπιο», σημείωσε αναφερόμενος στον απερχόμενο περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Ώς προς τις πρώτες του κινήσεις, είπε πως, «εγώ θα είμαι ο Δημήτρης , ένας απλός καθηγητής, που αλλάζει καπέλο. Δεν υπάρχουν κόμματα, αλλά μόνο η Θεσσαλία και η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα αποκαταστήσω την αξιοπιστία της Περιφέρειας. Την επόμενη εβδομάδα θα πάω σε όλα τα χωριά των οποίων οι κάτοικοι υποφέρουν και θα φροντίσω να κάνω ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσω τους πολίτες».

Οι υποστηρικτές του Δημήτρη Κουρέτα είχαν από νωρίς συγκεντρωθεί στο εκλογικό του κέντρο, πανηγυρίζοντας για την επικράτησή του έναντι στον Κώστα Αγοραστό.

