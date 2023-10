Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Ενισχύεται το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ για το εκλογικό αποτέλεσμα στον β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες ψηφοφόρους που και στον β' γύρο τίμησαν με την ψήφο τους τη "Λαϊκή Συσπείρωση" με το γαρύφαλλο. Το βήμα που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, ενισχύθηκε αυτή την Κυριακή παραπέρα με την εκλογή δημάρχων της "Λαϊκής Συσπείρωσης": Στην Πάτρα με τον Κώστα Πελετίδη, στην Καισαριανή με τον Ηλία Σταμέλο, στο Χαϊδάρι με τον Μιχάλη Σελέκο, στην Πετρούπολη με τον Βαγγέλη Σίμο, ενώ τη στιγμή αυτή δίνεται η μάχη ψήφο την ψήφο και στον Τύρναβο με τον Στέλιο Τσικριτσή» τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δηλώσεις του για το αποτέλεσμα του β' γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

«Έτσι», επισήμανε, «μαζί με την Ικαρία που από τον πρώτο γύρο εξέλεξε δήμαρχο τον Φανούρη Καρούτσο, η "Λαϊκή Συσπείρωση" θα είναι πλειοψηφία σίγουρα σε πέντε, συνολικά, δήμους της χώρας».

«Οι δημοτικές αυτές αρχές θα αποτελούν στήριγμα του λαού στον καθημερινό του αγώνα για τα δικαιώματά του, θα είναι αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις και στο αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας της τοπικής διοίκησης ως μακρύ χέρι του κράτους» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια των δηλώσεών του ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι «ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη για τρίτη φορά επικράτηση στον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, στην Πάτρα, παρά τον βρώμικο πόλεμο που δέχτηκε η δημοτική αρχή δείχνει την επιβράβευση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων της Πάτρας στη δημοτική αρχή Πελετίδη με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αυτή έχει. Μια δημοτική αρχή, δηλαδή, που παλεύει και έχει αποτελέσματα υπέρ του λαού της Πάτρας επειδή ακριβώς ήταν μαχητική αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις, στο κράτος, στους μηχανισμούς, επειδή δεν συμβιβάστηκε με το σημερινό αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο».

«Είναι μια νίκη που έχει γενικότερη πολιτική σημασία που δείχνει ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η αναμέτρηση στην αντιλαϊκή πολιτική όπως αυτή υλοποιείται και σε τοπικό επίπεδο αλλά και γενικότερα» υπογράμμισε.

«Το υψηλό ποσοστό αποχής τόσο στον α' όσο και στον β' κυρίως γύρο, παρόλο που εμείς δεν υιοθετούμε μια τέτοια στάση, θεωρούμε ότι περικλείει, όμως, επίσης, σημαντικό ποσοστό διαμαρτυρίας απέναντι σε τοπικές αρχές που υλοποίησαν την κυρίαρχη πολιτική, απόρριψη της λογικής του "μικρότερου κακού" δηλαδή της επιλογής μεταξύ δύο υποψηφίων που δεν διαφέρουν και πολύ σε κεντρικά ζητήματα, αλλά και απαξίωσης, πρέπει να πούμε, απέναντι σε αυτό το θεσμό της τοπικής διοίκησης με τον ταξικό αντιλαϊκό του χαρακτήρα.





Προφανώς είναι ζητούμενο η διαμαρτυρία να εκφραστεί με την ενεργό συμμετοχή στο κίνημα, τελικά, στην οργανωμένη πάλη, στη διεκδίκηση, να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά» σημείωσε.

«Συνολικά επιβεβαιώνεται και με τα σημερινά αποτελέσματα ότι παρά τον συνολικά αρνητικό συσχετισμό, ακόμα, σταθεροποιείται και ενισχύεται συνεχώς ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ο απεγκλωβισμός εργατικών-λαϊκών δυνάμεων από τα αστικά κόμματα, η άνοδος του κύρους και η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ.

Έχουμε επίγνωση των μεγάλων ευθυνών μας για να είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό, μαζί του στα μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύει η κυβερνητική πολιτική της ΝΔ. Μια πολιτική που ειδικά σε τοπικό επίπεδο, στους δήμους, στις Περιφέρειες, έχει συμμάχους τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ.

Για να δυναμώσουμε, λοιπόν, τον αγώνα για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες είμαστε εδώ και συνεχίζουμε» τόνισε καταλήγοντας στις δηλώσεις του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

