Πολιτική

Εκλογές - Πτωχός: Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για την Πελοπόννησο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αντώνη Σαμαρά απηύθυνε ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στις πρώτες δηλώσεις του, όπου αναφέρθηκε στην ανάγκη συμπόρευσης για την ανάδειξη της περιοχής.

-

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Καλαμάτα, στο εκλογικό κέντρο του Δημήτρη Πτωχού, όπου ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου πανηγύρισε την επικράτηση του επί του Πέτρου Τατούλη, στον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Έχοντας δίπλα του τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στήριξε με περιοδείες την υποψηφιότητα του κ. Πτωχού, ο νέος Περιφερειάρχης στις πρώτες δηλώσεις του είπε «Οι πολίτες αποφάσισαν. Θα τα καταφέρουμε, να είστε όλοι σίγουροι».

Αμέσως μετά, ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν, τους υποψήφιους του συνδυασμού του, τους στενούς συνεργάτες του και την οικογένεια του, προσθέτοντας «οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην παράταξη της ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου έδειξε και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που ήταν πάντα δίπλα μας».

Ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου χαρακτήρισε την νίκη του ως «αφετηρία για τις μεγάλες νίκες που πρέπει να καταφέρουμε, γιατί η Πελοπόννησος αξίζει περισσότερο και θα το αποδείξουμε, θα το κάνουμε πράξη. Από σήμερα προχωράμε μπροστά. Αφήνουμε πίσω την τοξικότητα και τις νοοτροπίες του χθες».

«Επιθυμία μου είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να καλλιεργήσουμε νέα σχέση με τον πολίτη. Μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά, μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και θα αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες».

Σε δηλώσεις του, λίγο νωρίτερα, ο Αντώνης Σαμαράς, εμφανώς ικανοποιημένος, δήλωσε «Η Πελοπόννησος σήμερα αποφάσισε να πάει μπροστά με τον Δημήτρη Πτωχό Περιφερειάρχη»

Ειδήσεις τώρα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές: LIVE τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Εκλογές - Μπακογιάννης: Δική μου ευθύνη η ήττα - Φεύγω με το κεφάλι ψηλά

Πέραμα - Κακοποίηση ζώου: Βίντεο “πρόδωσε” τον δράστη που βασανίζει σκύλο