Ανδρουλάκης: Ο Χάρης Δούκας θα πετύχει ως Δήμαρχος Αθηναίων

Για ξεκάθαρη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές εκλογές της β' Κυριακής έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Σε δήλωση του για το αποτέλεσμα του β΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε «Σήμερα πετύχαμε μια καθαρή νίκη του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Νίκη της αυτοδιοίκησης που υπηρετεί τον πολίτη. Νίκη της ανανέωσης. Νίκη του προοδευτικού λόγου που αγκαλιάζει τις πραγματικές αγωνίες του ελληνικού λαού.

Είναι όμως και η πρώτη μεγάλη ήττα του κ. Μητσοτάκη. Της αλαζονείας, της αμετροέπειας και των πελατειακών πρακτικών. Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε τον τελευταίο μήνα ότι είναι ικανός να συνεργαστεί ακόμα και με το σκοτάδι για να πετύχει τους εκλογικούς του στόχους. Απόψε, όμως, ο ελληνικός λαός του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα.

Εμείς συνεχίζουμε ενωμένοι τη νικηφόρα πορεία που ξεκινήσαμε στις εθνικές εκλογές. Έχουμε πολλούς αγώνες, πολλές μάχες και μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Είμαι σίγουρος ότι θα τις κερδίσουμε ενωμένοι όλοι μαζί. Γιατί πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός χρειάζεται μία ισχυρή, προοδευτική, αξιόπιστη δύναμη για να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

Μια ισχυρή προοδευτική δύναμη, που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μια ισχυρή αξιόπιστη δύναμη που θα δώσει μία άλλη πνοή στον ελληνικό λαό. Για αξιοπρέπεια, για κοινωνική δικαιοσύνη, για δίκαιη ανάπτυξη. Αυτό είναι το όραμά μας και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε».

Σχετικά με την επικράτηση του Χάρη Δούκα επί του Κώστα Μπακογιάννη στον Δήμο Αθηναίων, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ««Ο κ. Δούκας, ο οποίος ανέλαβε μία σημαντική ευθύνη και τα κατάφερε, είναι ένας άνθρωπος ηθικός, με επάρκεια και είμαι σίγουρος ότι ο λαός των Αθηνών θα έχει έναν δήμαρχο που θα προσφέρει τα μέγιστα για να βελτιώσει την πόλη μας και να την κάνει πιο ανθρώπινη. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει στο έργο του».

Αργά το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το εκλογικό περίπτερο του Χάρη Δούκα, όπου δήλωσε «Θέλω να συγχαρώ δια ζώσης τον φίλο και συνάδελφο Χάρη Δούκα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Είναι ένας νέος επιστήμονας, με επάρκεια, με θάρρος. Ένας άνθρωπος που απέδειξε αυτόν τον ενάμιση μήνα ότι έχει αστείρευτη δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι στο πρόσωπό του, η κάθε Αθηναία και ο κάθε Αθηναίος θα βρει έναν δήμαρχο που θα κάνει πιο όμορφη και ανθρώπινη την Αθήνα».

