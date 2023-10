Κοινωνία

Κηφισιά: Ανήλικες έδειραν και λήστεψαν ανήλικες

Το νέο βίαιο περιστατικό μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμο της Κηφισιάς. Τι συνέβη.

Τρία ανήλικα κορίτσια χτύπησαν και λήστεψαν συνομήλικές τους στην Κηφισιά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22.00 το Σάββατο στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Παναγίτσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία ανήλικα κορίτσια πλησίασαν δύο άλλα, επίσης ανήλικα, και αφού τις χαστούκισαν, τους πήραν ό,τι χρήματα είχαν πάνω τους και εξαφανίστηκαν.

Τα θύματα κάλεσαν την αστυνομία, και στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς πήγαν στο σημείο. Πραγματοποιώντας έρευνες κατάφεραν να εντοπίσουν μια από τις τρεις 16χρονες κοπέλες. Την οδήγησαν στο τμήμα, όπου τα θύματα την αναγνώρισαν και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές αναζητούν τις συνεργούς της.

