Εκλογές - Δούκας: Με... βρώμικο γιόρτασε τη νίκη στον Δήμο Αθηναίων ο Ανδρουλάκης (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής γιόρτασαν τη νίκη του Χάρη Δούκα στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και του Δημήτρη Κουρέτα στη Θεσσαλία με βρώμικο στην πλατεία Μαβίλη.

Μια μεγάλη και καθαρή νίκη γιορτάστηκε με βρόμικο! pic.twitter.com/3p0PvRUDIE — Panagiotis Doudonis (@pandoudonis) October 15, 2023

Το γεγονός αποκάλυψε ο Παναγιώτης Δουδωνής στο X ανεβάζοντας μία φωτογραφία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με ένα «βρώμικο» στο χέρι γράφοντας: «Μία μεγάλη και καθαρή νίκη γιορτάστηκε με βρόμικο»!

