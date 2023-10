Life

Μαίρη Χρονοπούλου: Το θρίλερ με την τέφρα της και η χειρόγραφη επιστολή της (βίντεο)

Ενώ οι μέρες περνάνε, μυστήριο παραμένει το τι θα γίνει με την τέφρα της ηθοποιού, με τα ενδεχόμενα να είναι δύο.

Την περασμένη Παρασκευή αποχαιρέτησαν την Μαίρη Χρονοπούλου οι φίλοι οι θαυμαστές της.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου είχε ζητήσει αντί να ακολουθηθεί το τελετουργικό μιας χριστιανικής κηδείας, να γίνει μία συνάντηση των δικών της ανθρώπων στο σπίτι της στην Παιανία για να την αποχαιρετήσουν, και ύστερα να οδηγηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο δικηγόρος, Δημήτρης Χατζημιχάλης για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Όπως είπε "ήταν επιθυμία της Μαιρης Χρονοπούλου να πεταχτεί η τέφρα της στη θάλασσα στο Σούνιο" ενώ αποκάλυψε πως "σήμερα θα μαζευτούμε φίλοι της Μαίρης και θα αποφασίσουμε το τι θα γίνει με την τέφρα της".





Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso και σε ρεπορτάζ του Γιάννη Αρμουτίδη, την παραλαβή της τέφρας, η οποία είναι τοποθετημένη σε λευκή τεφροδόχο, με ζωγραφισμένο ένα πανέμορφο λουλούδι, υπέγραψε από το αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο συντονιστής της ομάδας φίλων της και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Χάρης Παπαδόπουλος. Αφού την παρέλαβε με απόλυτη διακριτικότητα και ασφάλεια, ανέλαβε τη φύλαξή της από κοινού με τον επίσης στενό φίλο της Χρονοπούλου, τον σκηνοθέτη Νίκο Σέκερη.

Η τέφρα λοιπόν της αείμνηστης ηθοποιού βρίσκεται στην Αθήνα, εκεί όπου, όπως είχε αποκαλύψει στην τελευταία της συνέντευξη, ήθελε να μετακομίσει για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της, φεύγοντας από το σπίτι της -που λάτρεψε- στην Παιανία.

