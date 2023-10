Πολιτική

Μαρινάκης: Συνεργασία με όλους τους εκλεγμένους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης

Ξεκάθος για τη συνεργασία κεντρικής κυβέρνηση με τους αυτοδιοικητικούς. Το ταξίδι Μητσοτάκη στα Τίρανα και οι μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους εκλεγμένους αξιωματούχους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγή του στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης συνεχάρη όσους εξελέγησαν και τόνισε ότι πριν από 4 μήνες είχαμε διπλές εθνικές εκλογές όπου -όπως είπε- καταγράφηκε η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στη ΝΔ και στο πρόσωπο του πρωθυπουργού. Επισήμανε επίσης ότι το αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο φανέρωσε τις πολιτικές επιλογές των πολιτών, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου γύρου. "Με τα πόδια γειωμένα στη γη θα πορεύεται η κυβέρνηση. Θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς" είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης, ότι έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της μειωμένης μόνιμης τιμής στα βασικά προϊόντα και τόνισε ότι στόχος είναι η αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Προσέθεσε ότι μέχρι τώρα έχουν συνεργαστεί εκατό εταιρείες και ο στόχος είναι να γίνουν 500. Η στόχευση της απόφασης είναι οι προσιτές τιμές τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από την κακοκαιρία στη Θεσσαλία είπε ότι συνεχίστηκε και η τελευταία δόθηκε στις 13 Οκτωβρίου, ενώ συνολικά έχουν δοθεί 65 εκ. ευρώ σε 14 χιλ. πολίτες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στα Τίρανα όπου θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου και απέστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Αλβανία, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να ασπάζεται κάθε χώρα τις ευρωπαϊκές αξίες και να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τέλος είπε ότι δόθηκε προς διαβούλευση το νέο πλαίσιο για την επιλογή διοικήσεων των δημοσίων φορέων η οποία θα ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου και στόχος είναι η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του δημοσίου, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και η αξιολόγηση μέσω στοχοθεσίας, ενώ αφορά 600 άτομα σε φορείς του δημοσίου.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε τα εξής:

Ολοκληρώθηκε χθες ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ όλους τους νέους Περιφερειάρχες και τις νέες και τους νέους Δημάρχους που εξελέγησαν. Η Κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης προκειμένου να κάνουμε πράξη τις μεγάλες αλλαγές που ζητούν οι πολίτες, να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα υποδομής και τα αναπτυξιακά σχέδια κάθε περιφέρειας με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε τόπου.

Όπως και την περασμένη εβδομάδα, θα τονίσω ξανά πως δεν πανηγυρίζουμε, δεν θριαμβολογούμε, ούτε όμως και μηδενίζουμε.

Για το πολιτικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της χθεσινής βραδιάς, το οποίο πολύ έσπευσαν να καρπωθούν, θα επαναλάβω όσα τόνισε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός.

Πριν τέσσερις μήνες είχαμε εθνικές εκλογές στις οποίες καταγράφηκε με σαφήνεια, όχι μια, αλλά δύο φορές, η δυναμική των πολιτικών κομμάτων και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.

Οι πολιτικές ισορροπίες αποτυπώθηκαν ξανά στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με τη συμμετοχή του συνόλου των παρατάξεων.

Λαμβάνουμε υπόψη μας τα μηνύματα των πολιτών και το συνολικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών όπως προέκυψε και από τον πρώτο και από το δεύτερο γύρο.

Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτή την προσπάθεια η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο, τον οποίο έχουμε στηρίξει έμπρακτα και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο.

Η Κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γειωμένα, στη γη. Δικό μας μέλημα είναι να συνεχίσουμε την υλοποίηση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς.

Γι' αυτό επανεξελέγη αυτή η Κυβέρνηση πριν τέσσερις μήνες, αυτή είναι η αποστολή της και αυτό θα πράξει.

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της «Μόνιμης μείωσης τιμής» το οποίο ξεκίνησε να τίθεται σε ισχύ σταδιακά στα σουπερμάρκετ. Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν στα ράφια τις ειδικές σημάνσεις σε προϊόντα που οι προμηθευτές μείωσαν την τιμή τους.

Η μείωση είναι κατά τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις συνέπειες της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης. Ήδη, στο μέτρο έχουν ενταχθεί 100 κωδικοί προϊόντων από επώνυμες εταιρείες και ο στόχος είναι προοδευτικά να φτάσουμε τους 500.

Όπως έχει τονίσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας: «στόχος μας είναι να τονώσουμε τον ανταγωνισμό και να πετύχουμε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά, που τόσο το έχουν ανάγκη».

Συνεχίζονται οι καταβολές αποζημιώσεων στους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Θεσσαλία, την Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η 8η κατά σειρά καταβολή πρώτης αρωγής.

Μέσα σε μια εβδομάδα καταβλήθηκαν 17,8 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 4.900 δικαιούχους. Συνολικά, μέσα σε έναν περίπου μήνα, έχουν πιστωθεί 65 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 πολίτες.

Η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές συνεχίζει με ταχύτητα την απονομή των αποζημιώσεων, τις αυτοψίες στο πεδίο και την οριστικοποίηση των εκκρεμών αιτήσεων, ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν η αποκατάσταση των ζημιών σε περιουσίες και υποδομές.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου.

Το νομοσχέδιο αφορά περισσότερες από 600 θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων και Εντεταλμένων Συμβούλων σε φορείς του Δημοσίου Τομέα. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων κάθε θέσης, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αξιολόγηση των διοικήσεων μέσω συγκεκριμένου συστήματος στοχοθεσίας και τελικά η μέγιστη αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός σήμερα μετέβη στα Τίρανα, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου.

Η Ελλάδα στηρίζει και ανέκαθεν στήριζε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, κάτι που αποδείχθηκε και από την συνάντηση την Αθήνα στα τέλη Αυγούστου των ηγετών των χωρών αυτών με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων και τη «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης».

Βασική προϋπόθεση είναι φυσικά κάθε χώρα να ασπάζεται και να τηρεί τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Ο σεβασμός στους κανόνες του Κράτους Δικαίου είναι αδιαπραγμάτευτος και αυτό αφορά όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Η Σύνοδος Κορυφής θα εστιάσει σε θέματα οικονομικής σύγκλισης των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωμάτωσής τους σε Ενιαία Αγορά, σχέσεις καλής γειτονίας, διμερή ζητήματα, καθώς και ζητήματα υποστήριξης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στα Δυτικά Βαλκάνια.

