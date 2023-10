Κοινωνία

Κακοποίηση σκύλου στο Πέραμα: Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον δράστη

Βαριά η "καμπάνα" για τον άνδρα που καταγράφηκε σε βίντεο να κακοποιεί τον σκύλο του.

-

Πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο ημεδαπό, που είχε συλληφθεί στις 14/10 στο Πέραμα και φέρεται σε βίντεο να κακοποιεί σκύλο.

Εναντίον του είχε σχηματιστεί δικογραφία και είχε προσαχθεί στην εισαγγελία Πειραιά για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από καταγγελία και τη διερεύνηση εικονοληπτικού υλικού ο 38χρονος απεικονίζεται να μεταχειρίζεται βάναυσα ζώο συντροφιάς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 38χρονο και τον οδήγησαν στην αστυνομική υπηρεσία, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ανωτέρω πράξης στην οικία του.

