Μουτζούρης κατά ΝΔ: Ποτέ δεν ένιωσα ξανά τέτοια απόπειρα ευτελισμού

Ο περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου για την προεκλογική διαμάχη με τη Νέα Δημοκρατία και το προσφυγικό.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, λίγες μέρες μετά την επανεκλογή του στο αξίωμα.

«Ποτέ δεν ένιωσα τέτοια απόπειρα ευτελισμού. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ευτελίσουν έναν άνθρωπο, όμως όλες αυτές οι απόπειρες έπεσαν στο κενό, γιατί ο κόσμος έχει αισθητήριο. Εδώ με έβγαλαν ακροδεξιό», είπε ως «αντάρτης» της Νέας Δημοκρατίας αναφερόμενος στον προεκλογικό αγώνα ο Κώστας Μουτζούρης.

Αρνήθηκε ότι υπήρξαν ακροδεξιά στοιχεία στον συνδυασμό του και χαρακτήρισε «αποτυχημένο επικοινωνιακό κόλπο» την «ιδέα» αυτήν, η οποία όμως παραδέχθηκε πως λειτούργησε προς όφελός του.

Ερωτηθείς αν είναι «ακόμα Νέα Δημοκρατία», απάντησε πως «θα δει» σε τέσσερα χρόνια. «Στις εθνικές εκλογές θα εκφραστώ», είπε σχετικά.

«Οι δεύτερες εκλογές έστειλαν μήνυμα που πρέπει να τα μετράμε», σημείωσε, εκτιμώντας πως, όλη η «λάσπη» για την οποία κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία ότι του «πέταξε», θα της στοιχίσει σε ψήφους στο βόρειο Αιγαίο.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι, θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση, όπως οφείλει, για την απορρόφηση κονδυλίων, το ενδεχόμενο κάποιου επεισοδίου, αλλά και το μεταναστευτικό.

Ειδικά για το μεταναστευτικό, είπε πως, «εδώ και 3 μήνες ζούμε τα ίδια, από 1500 φτάσαμε στις 6000 μετανάστες» και προειδοποίησε πως, «θα πάμε πάλι σε νέα Μόρια», αφού η «Σάμος έχει κατακλυστεί από μετανάστες».

